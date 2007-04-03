Кріптєхана. Памяніть моє слово. Коли дєда будуть продавати за пару баксів, локті кусатимуть ті, хто зараз не злив увесь шлак. хФантастика - це те, що зараз. А дєд за один бакс - це задорого ще. Він нічого не вартує. Це бульбашка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:51
Кріптєхана. Памяніть моє слово. Коли дєда будуть продавати за пару баксів, локті кусатимуть ті, хто зараз не злив увесь шлак. хФантастика - це те, що зараз. А дєд за один бакс - це задорого ще. Він нічого не вартує. Це бульбашка.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Потёр предыдущий пост.
Не вижу смысла что то писать здесь - оно тут никому на фиг не надо. Каждый живёт в своё матрице.
Если у кого то вопросы есть - пишите в ЛС. Если сможите отправить - отвечу.
Всех благ.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:21
Котоматріца
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
SHIB
Востаннє редагувалось Кучинелли в Чет 04 лис, 2021 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:09
Дмитруха с вас смеётся
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Только что началось IDO у Waves. Можно купить их токен. Или можно просто пополнить один из их пулов ликвидности и получить некоторое количество токенов на халяву.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:46
lrs7719 очень многие читают, но ничего не пишут, а разного рода неадекваты у которых кто-то кого-то чпокает вечно, уже давно сидят в бане, не понимаю зачем вообще кто-то обращает на подобные недоразумения внимание
Додано: Чет 04 лис, 2021 13:37
Поддерживаю.Irs7719 здесь один из немногих,на этой ветке,кто говорит по делу.Поддтверждаю,что читают многие мои знакомые,просто не пишут.Будет жаль если он уйдет с форума.
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Всем спасибо!
Коментарий по поводу p2e, не моё - но полностью согласен:
"P2E тренд в самом разгаре. Заходить в проекты стоит только по изначальным ценам, покупать что-то с рынка REEEKT
CHR на фоне всего движа вырос уже в 2 раза, но стоит все еще меньше миллиарда. Chromia (CHR) это Immutable X на минималках.
Завтра листинг Immutable X, как раз покажет насколько силен этот сектор."
Переведу:
1) Покупать с рынка игры, когда они сделали 120-250 иксов с паблик сейла - это как минимум рисково. Можно только: а) на откате (ну нормально так 5-8 иксов от цены паблик сейла); б) при условии живой бета-версии (запустили и тестят); в) живого комьюнити. Кстати - не надо вестись на наличие 150К подписчиков в телеге. Читайте что вообще пишут. И пишут ли. 10 хорошо обученых амбасадоров, которых наняли за котлету и рис, легко создут иллюзию огромной толпы.
2) Ищите лаунчпады. Попасть туда ещё можно. Хотя УЖЕ дорого. Не все лаунчпады - полезны. Из нормальных - я уже говорил о GameFi. Они походу сейчас хорошо идут. Но нормальный вариант и ред_кайт, seedify, DAO и прочее. Их на самом деле не мало - но не надо рыспыляться. Повотряю - они все хорошо отросли и лезть по текущим, что б участвовать в лотерее не самый оптимальный вариант. Можно стать инвестором надолго.
3) Обратите всё таки внимание на проекты которые выходят на польке и кусаме. Если на руках ДОТ и он взят по цене ниже 25 не спешите его сливать. Возможно у вас на руках золотой билет, если например аукционы парачейна взлетят на бинансе. Там дурнёй не страдают и всегда выбирают топчики.
4) Забудьте про старые монеты. Вообще. Что б их раскачать - надо сильно вложится. Они - потеряли долю рынка и вернуть её нужны просто огромные вливания разрабам, маркетингу и т.д. Если оно не надо было никому 3 года - то думаете сейчас они проснутся? Кстати все эти товарищи в не малой степени повинны в криптозиме 2018-2019 когда получив на хайпе безумные деньге предпочли сидеть ровно на жопе и ждать халивнга. Как и раньше.
Да, всё это непросто. Да, там надо разбираться и на лаунчах проходить верификацию. Но всё это решаемо. И нет ничего невозможного. Нужно быть только очень внимательным - иначе попрощаетесь с деньгами просто перепутав адреса сетей.
Но в этом случаи - вы сами контролируете риски. Действительно контролируете. И в этом случаи у вас есть какие то шансы на успех при относительно разумных рисках.
Нажимая кнопки солд и бай - вы просто спонсируете бинанс, который перевкладывает ваши деньги в развитие. Это, в целом, тоже неплохо, но вас в этой цепочке - нет.
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