Додано: Чет 04 лис, 2021 14:34

Всем спасибо!



Коментарий по поводу p2e, не моё - но полностью согласен:



"P2E тренд в самом разгаре. Заходить в проекты стоит только по изначальным ценам, покупать что-то с рынка REEEKT



CHR на фоне всего движа вырос уже в 2 раза, но стоит все еще меньше миллиарда. Chromia (CHR) это Immutable X на минималках.



Завтра листинг Immutable X, как раз покажет насколько силен этот сектор."



Переведу:

1) Покупать с рынка игры, когда они сделали 120-250 иксов с паблик сейла - это как минимум рисково. Можно только: а) на откате (ну нормально так 5-8 иксов от цены паблик сейла); б) при условии живой бета-версии (запустили и тестят); в) живого комьюнити. Кстати - не надо вестись на наличие 150К подписчиков в телеге. Читайте что вообще пишут. И пишут ли. 10 хорошо обученых амбасадоров, которых наняли за котлету и рис, легко создут иллюзию огромной толпы.

2) Ищите лаунчпады. Попасть туда ещё можно. Хотя УЖЕ дорого. Не все лаунчпады - полезны. Из нормальных - я уже говорил о GameFi. Они походу сейчас хорошо идут. Но нормальный вариант и ред_кайт, seedify, DAO и прочее. Их на самом деле не мало - но не надо рыспыляться. Повотряю - они все хорошо отросли и лезть по текущим, что б участвовать в лотерее не самый оптимальный вариант. Можно стать инвестором надолго.

3) Обратите всё таки внимание на проекты которые выходят на польке и кусаме. Если на руках ДОТ и он взят по цене ниже 25 не спешите его сливать. Возможно у вас на руках золотой билет, если например аукционы парачейна взлетят на бинансе. Там дурнёй не страдают и всегда выбирают топчики.

4) Забудьте про старые монеты. Вообще. Что б их раскачать - надо сильно вложится. Они - потеряли долю рынка и вернуть её нужны просто огромные вливания разрабам, маркетингу и т.д. Если оно не надо было никому 3 года - то думаете сейчас они проснутся? Кстати все эти товарищи в не малой степени повинны в криптозиме 2018-2019 когда получив на хайпе безумные деньге предпочли сидеть ровно на жопе и ждать халивнга. Как и раньше.



Да, всё это непросто. Да, там надо разбираться и на лаунчах проходить верификацию. Но всё это решаемо. И нет ничего невозможного. Нужно быть только очень внимательным - иначе попрощаетесь с деньгами просто перепутав адреса сетей.



Но в этом случаи - вы сами контролируете риски. Действительно контролируете. И в этом случаи у вас есть какие то шансы на успех при относительно разумных рисках.

Нажимая кнопки солд и бай - вы просто спонсируете бинанс, который перевкладывает ваши деньги в развитие. Это, в целом, тоже неплохо, но вас в этой цепочке - нет.