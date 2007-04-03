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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2834283528362837

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 56
Да
38%
21
Нет
63%
35
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 18:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вчера от нехрен делать,взял SLP немного по 0.066,тут же поставил продажу отложенный ордер на 0.1068. Сегодня захожу-она уже до 0.136 сходила и наторговали ей на Банане только сегодня-1.5млрд.. Монета из 4 сотни...Это просто пи...ц!Куда идут деньги,каким мусором спекулируют,это просто трандец,нет слов..Этот рынок уже как раскаленный металл,бесконечный рост пора уже остужать,черт знает что творится.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:11

  osafly написав:Куда идут деньги,каким мусором спекулируют,это просто трандец,нет слов..творится.

До кишені маніпуля! :)
Козак-характерник
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