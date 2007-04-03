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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лис, 2021 18:51
Вчера от нехрен делать,взял SLP немного по 0.066,тут же поставил продажу отложенный ордер на 0.1068. Сегодня захожу-она уже до 0.136 сходила и наторговали ей на Банане только сегодня-1.5млрд.. Монета из 4 сотни...Это просто пи...ц!Куда идут деньги,каким мусором спекулируют,это просто трандец,нет слов..Этот рынок уже как раскаленный металл,бесконечный рост пора уже остужать,черт знает что творится.
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osafly
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Додано: Чет 04 лис, 2021 19:11
osafly написав:
Куда идут деньги,каким мусором спекулируют,это просто трандец,нет слов..творится.
До кишені маніпуля!
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Козак-характерник
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