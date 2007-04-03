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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лис, 2021 03:53
Додано: Пон 08 лис, 2021 04:03
да, в марте 2020. Можно было взять много всего.
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про торговлю со стопом, не согласен.
это действительно, может быть.
НО
Сколько людей не добились в жизни ничего? 90%.
Сколько людей неадекватных? 90%.
Если вы будите подписывать договор в США с брокером, то брокер мелких шрифтом должен предупредить что большинство инвесторов теряют деньги на фондовом рынке.
инвесторы тоже теряют.
если не теряет, то замораживает!
платина - трудно добываемая и дефицит. в 1998-2002, цена ее была огромная больше чем золота. НО сейчас она дешевле золота. И палладий номер один. Миф про глушители в бензиновых двигателях.
Банковские карты есть тип, Серебро Золотая Платна.
сейчас Платина Золота Палладий.
Если купить Платину по 1к$ в 2000, то сейчас она стоит около 1к, а до 2020 этого 0.7к
.
Единственное - это серебро. с 1$ до 23$ сейчас
Додано: Пон 08 лис, 2021 04:57
Уважаемые, а есть статистика сколько было шортунов?
это шорт сквиз ??
На фондовом рынке шорт-сквиз (англ. Short squeeze, варианты перевода: короткое сжатие, короткое выжимание ) — это быстрое повышение цены акции, главным образом из-за избытка коротких продаж этой акции, а не других фундаментальных факторов . Шорт-сквиз происходит, когда наблюдается недостаток предложения и избыток спроса на акции из-за того, что продавцы в короткую вынуждены покупать акции для покрытия своих коротких позиций[1].
Шорт-сквиз также может происходить, когда спрос со стороны продавцов в короткую превышает предложение акций для заимствования, что приводит к невыполнению запросов на заем от основных брокеров. Это часто случается с компаниями, которые находятся на грани банкротства.
Додано: Пон 08 лис, 2021 05:48
ноября суд решит кому принадлежат кошельки с 1,1 ляма битка.
Додано: Пон 08 лис, 2021 07:42
Додано: Пон 08 лис, 2021 08:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
та ну, конечно пойдем выше. сливать еще очень и очень рано. папира свежего 1.2 трлн должны подвезти
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:28
Криптозима
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:47
В Україні відкрилась нова крипто-біржа
кооперація із IBox
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:48
Лохотрон. Нове йопанеказіно. Всі гроші хочуть з повітря зробити... За рахунок ЛОХів, звісно.
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