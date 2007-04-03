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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2840284128422843

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 59
Да
36%
21
Нет
64%
38
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 03:35

Как и говорил, деду двойную вершину нарисовали
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 03:53

  phantom_systems написав:Как и говорил, деду двойную вершину нарисовали


Это рост? или это чтобы отбить стопы?

не факт что в европейскую сессию или в конце азии не будет коррекции...
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 04:03

  DmitryK написав:трейдинг это конечно хорошо... но есть статистика, что 95% трейдеров в итоге все сливают.
при этом, даже казак если б держал тот биток купленый по 5к до сих пор, имел бы х12 на момент. что то я сомневаюсь что на трейдинге такой же результат, судя по суммам на морозыво...


да, в марте 2020. Можно было взять много всего.
------------------------------------------
про торговлю со стопом, не согласен.
это действительно, может быть.
НО
Сколько людей не добились в жизни ничего? 90%.
Сколько людей неадекватных? 90%.

Если вы будите подписывать договор в США с брокером, то брокер мелких шрифтом должен предупредить что большинство инвесторов теряют деньги на фондовом рынке.

:mrgreen:

инвесторы тоже теряют.
если не теряет, то замораживает!

платина - трудно добываемая и дефицит. в 1998-2002, цена ее была огромная больше чем золота. НО сейчас она дешевле золота. И палладий номер один. Миф про глушители в бензиновых двигателях.

Банковские карты есть тип, Серебро Золотая Платна.

сейчас Платина Золота Палладий.

Если купить Платину по 1к$ в 2000, то сейчас она стоит около 1к, а до 2020 этого 0.7к
.

Единственное - это серебро. с 1$ до 23$ сейчас



proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 04:57

Уважаемые, а есть статистика сколько было шортунов?

это шорт сквиз :?: ??


На фондовом рынке шорт-сквиз (англ. Short squeeze, варианты перевода: короткое сжатие, короткое выжимание ) — это быстрое повышение цены акции, главным образом из-за избытка коротких продаж этой акции, а не других фундаментальных факторов . Шорт-сквиз происходит, когда наблюдается недостаток предложения и избыток спроса на акции из-за того, что продавцы в короткую вынуждены покупать акции для покрытия своих коротких позиций[1].

Шорт-сквиз также может происходить, когда спрос со стороны продавцов в короткую превышает предложение акций для заимствования, что приводит к невыполнению запросов на заем от основных брокеров. Это часто случается с компаниями, которые находятся на грани банкротства.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 05:48

ноября суд решит кому принадлежат кошельки с 1,1 ляма битка.

https://www.coindesk.com/policy/2021/11 ... -in-miami/
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 07:42

  phantom_systems написав:Как и говорил, деду двойную вершину нарисовали

думаете выше не потянем?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

та ну, конечно пойдем выше. сливать еще очень и очень рано. папира свежего 1.2 трлн должны подвезти
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:28

Криптозима

  phantom_systems написав:Как и говорил, деду двойную вершину нарисовали

І тепер чпокатимуть лонгустинів.... :| Зустрічаймо криптозиму! Хто не злив увесь хлам, той ЛОХ! :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:47

В Україні відкрилась нова крипто-біржа
кооперація із IBox


https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-prezen ... 02151.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:48

  greenozon написав:В Україні відкрилась нова крипто-біржа
кооперація із IBox


https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-prezen ... 02151.html

Лохотрон. Нове йопанеказіно. Всі гроші хочуть з повітря зробити... :mrgreen: За рахунок ЛОХів, звісно. :)
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