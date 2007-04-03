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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28432844284528462847>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 60
Да
35%
21
Нет
65%
39
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:37

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:ноября суд решит кому принадлежат кошельки с 1,1 ляма битка.

https://www.coindesk.com/policy/2021/11 ... -in-miami/


Толку? Ни у кого от этого кошелька нет ключей. Точнее, может у кого-то и есть, но он не является участником судебного спора (цирка для дураков)

Там по ключу к каждому блоку полагается. Списочек длинный и не факт, что существует. Для начала пусть установят, кто, где и когда майнил. Это был точно не Райт с дорогим австралийским электричеством. Да что с этого клована взять, если он даже "Hello world" скопипастил, хотя никто его за язык не тянул.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:38

  Козак-характерник написав:
  phantom_systems написав:Если много шортунов набралось, могут на 75к-80к загнать перед коррекцией. Пока фонда растёт, криптозимы не будет.

Не буде цього. Ринок пустий. І так натягнули вже на пустому ринку. Все. Криптозима на порозі. Як і календарна зима. :)

Пустой рынок тем и хорош, что на нём можно рисовать что угодно в любую сторону. Когда криптозима, хорошо рисуется только вниз с отскоками
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:00

  phantom_systems написав:Пустой рынок тем и хорош, что на нём можно рисовать что угодно в любую сторону. Когда криптозима, хорошо рисуется только вниз с отскоками

Не бачу сенса, щоб давати ЛОХам на споті, злити старпьора дорого. Навпаки, натягнули, щоб ЛОХи затрилися вище 60к. Адже ЛОХи вже націлилися ПА 70 продати... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:39

ставлю на биток по 80 в декабре, и 120-130 на конец декабря, если с 80К не свалимся в криптозиму. В 80К прям уверен, в 120 - не очень.
https://prnt.sc/1ys8ovk
быстрая зарисовка навскидку
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:55

  phantom_systems написав:Там по ключу к каждому блоку полагается. Списочек длинный и не факт, что существует. Для начала пусть установят, кто, где и когда майнил. Это был точно не Райт с дорогим австралийским электричеством. Да что с этого клована взять, если он даже "Hello world" скопипастил, хотя никто его за язык не тянул.


Та стоимость электричества в тех условиях была строго пох - все (те немногие, кто знал о биткоине) майнили на обычных компьютерах. Не исключаю, что в фоновом режиме.

А то, что Райт - клоун, тут и спорить не с чем :) Скорее всего, случайный онлайн-свидетель событий, не более того
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:57

  spacemachine написав:ставлю на биток по 80 в декабре, и 120-130 на конец декабря, если с 80К не свалимся в криптозиму. В 80К прям уверен, в 120 - не очень.
https://prnt.sc/1ys8ovk
быстрая зарисовка навскидку

Бу-га-га!!! :D Куме, з Вас вже досить кушати горівки! :D Навіть 70 не буде. Криптозима вже на порозі.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:59

  Козак-характерник написав:
  spacemachine написав:ставлю на биток по 80 в декабре, и 120-130 на конец декабря, если с 80К не свалимся в криптозиму. В 80К прям уверен, в 120 - не очень.
https://prnt.sc/1ys8ovk
быстрая зарисовка навскидку

Бу-га-га!!! :D


Сделать прогноз на рост, или сделать прогноз на падение - всяко лучше, чем повторять, как "маніпулька всіх отчпокає"
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:01

  zРадио написав:Сделать прогноз на рост, или сделать прогноз на падение - всяко лучше, чем повторять, как "маніпулька всіх отчпокає"

Я то тут при чому? Маніпулька ж чпокає... :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:05

  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:Сделать прогноз на рост, или сделать прогноз на падение - всяко лучше, чем повторять, как "маніпулька всіх отчпокає"

Я то тут при чому? Маніпулька ж чпокає... :D


Нет никакой манипульки - есть трейдеры разной успешности. Причем успешным из них никто не родился. Одни набираются опыта, вторые - обиды на йопане казіно
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:05

  zРадио написав:
  phantom_systems написав:Там по ключу к каждому блоку полагается. Списочек длинный и не факт, что существует. Для начала пусть установят, кто, где и когда майнил. Это был точно не Райт с дорогим австралийским электричеством. Да что с этого клована взять, если он даже "Hello world" скопипастил, хотя никто его за язык не тянул.


Та стоимость электричества в тех условиях была строго пох - все (те немногие, кто знал о биткоине) майнили на обычных компьютерах. Не исключаю, что в фоновом режиме.

А то, что Райт - клоун, тут и спорить не с чем :) Скорее всего, случайный онлайн-свидетель событий, не более того


Скорее всего ничего не решится и на этом суде.У райта отмазок очень много.Он то клоун, но шипко умный.Он играет роль.Мы ещё не знаем, что они с друганами миллиардерами задумали.Понятно, что на таком хайпе битка как счас ни Роджер ни Райт не могут начать компанию по своим справжним биткойнам.Но время может прийти...
ПС когда то бананс делистил БСВ, но имеет майнинг пул по нему :)
Кучинелли
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