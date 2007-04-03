Толку? Ни у кого от этого кошелька нет ключей. Точнее, может у кого-то и есть, но он не является участником судебного спора (цирка для дураков)
Там по ключу к каждому блоку полагается. Списочек длинный и не факт, что существует. Для начала пусть установят, кто, где и когда майнил. Это был точно не Райт с дорогим австралийским электричеством. Да что с этого клована взять, если он даже "Hello world" скопипастил, хотя никто его за язык не тянул.
phantom_systems написав:Там по ключу к каждому блоку полагается. Списочек длинный и не факт, что существует. Для начала пусть установят, кто, где и когда майнил. Это был точно не Райт с дорогим австралийским электричеством. Да что с этого клована взять, если он даже "Hello world" скопипастил, хотя никто его за язык не тянул.
Та стоимость электричества в тех условиях была строго пох - все (те немногие, кто знал о биткоине) майнили на обычных компьютерах. Не исключаю, что в фоновом режиме.
А то, что Райт - клоун, тут и спорить не с чем Скорее всего, случайный онлайн-свидетель событий, не более того
spacemachine написав:ставлю на биток по 80 в декабре, и 120-130 на конец декабря, если с 80К не свалимся в криптозиму. В 80К прям уверен, в 120 - не очень. https://prnt.sc/1ys8ovk быстрая зарисовка навскидку
Бу-га-га!!! Куме, з Вас вже досить кушати горівки! Навіть 70 не буде. Криптозима вже на порозі.
spacemachine написав:ставлю на биток по 80 в декабре, и 120-130 на конец декабря, если с 80К не свалимся в криптозиму. В 80К прям уверен, в 120 - не очень. https://prnt.sc/1ys8ovk быстрая зарисовка навскидку
Бу-га-га!!!
Сделать прогноз на рост, или сделать прогноз на падение - всяко лучше, чем повторять, как "маніпулька всіх отчпокає"
phantom_systems написав:Там по ключу к каждому блоку полагается. Списочек длинный и не факт, что существует. Для начала пусть установят, кто, где и когда майнил. Это был точно не Райт с дорогим австралийским электричеством. Да что с этого клована взять, если он даже "Hello world" скопипастил, хотя никто его за язык не тянул.
Та стоимость электричества в тех условиях была строго пох - все (те немногие, кто знал о биткоине) майнили на обычных компьютерах. Не исключаю, что в фоновом режиме.
А то, что Райт - клоун, тут и спорить не с чем Скорее всего, случайный онлайн-свидетель событий, не более того
Скорее всего ничего не решится и на этом суде.У райта отмазок очень много.Он то клоун, но шипко умный.Он играет роль.Мы ещё не знаем, что они с друганами миллиардерами задумали.Понятно, что на таком хайпе битка как счас ни Роджер ни Райт не могут начать компанию по своим справжним биткойнам.Но время может прийти... ПС когда то бананс делистил БСВ, но имеет майнинг пул по нему