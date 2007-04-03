За ріст бітка говорить досить рідкісна подія, а саме - софт-форк біткоіна під назвою Taproot, по плану це має трапитись 16 листопада цього року. Це перше велике оновлення блокчейну аж із 2017 року, коли була впроваджена технологія SegWit
greenozon написав:За ріст бітка говорить досить рідкісна подія, а саме - софт-форк біткоіна під назвою Taproot, по плану це має трапитись 16 листопада цього року. Це перше велике оновлення блокчейну аж із 2017 року, коли була впроваджена технологія SegWit
spacemachine написав:ставлю на биток по 80 в декабре, и 120-130 на конец декабря, если с 80К не свалимся в криптозиму. В 80К прям уверен, в 120 - не очень. https://prnt.sc/1ys8ovk быстрая зарисовка навскидку
Бу-га-га!!! Куме, з Вас вже досить кушати горівки! Навіть 70 не буде. Криптозима вже на порозі.
Точка сидения шортуна давит на точку мышления.Согласен с спейсмашин, просто потому, что никто не отменит предновогоднее ралли.Есть отличная возможность заработать на толпе.
Кучинелли написав:Скорее всего ничего не решится и на этом суде.У райта отмазок очень много.Он то клоун, но шипко умный.Он играет роль.Мы ещё не знаем, что они с друганами миллиардерами задумали.Понятно, что на таком хайпе битка как счас ни Роджер ни Райт не могут начать компанию по своим справжним биткойнам.Но время может прийти... ПС когда то бананс делистил БСВ, но имеет майнинг пул по нему
Думаешь, еще раз провернуть аферу по выманиванию деда у дураков с помощью форков возможно? В 2017-м Веру почти это удалось, но те, кто купил говнокэш за битки по курсу 2:1, запомнили это навсегда
phantom_systems написав:Если много шортунов набралось, могут на 75к-80к загнать перед коррекцией. Пока фонда растёт, криптозимы не будет.
Не буде цього. Ринок пустий. І так натягнули вже на пустому ринку. Все. Криптозима на порозі. Як і календарна зима.
Казак,обычно трейдеры фиксируют прибыля в декабре...Есть даже такое понятие-"Предрождественские фиксации прибыли",а Рождество за рубежом не "скрепное" 7 января,а на две недели раньше-25 декабря...Так что еще месяц минимум есть чтоб деда затянуть на 70-74тыс.Пофлэтить там,дать лохам закупиться,альтами в том числе,а вот потом...все по твоей методичке Коррекцию даже на 38 уровень не дают и не дали..Малюют такие безоблачные графики,что лично мне...все страшнее и страшнее куда либо заходить даже краткосрочно