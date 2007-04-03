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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2844284528462847>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 60
Да
35%
21
Нет
65%
39
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:05

За ріст бітка говорить досить рідкісна подія, а саме - софт-форк біткоіна під назвою Taproot, по плану це має трапитись 16 листопада цього року.
Це перше велике оновлення блокчейну аж із 2017 року, коли була впроваджена технологія SegWit
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:07

  greenozon написав:За ріст бітка говорить досить рідкісна подія, а саме - софт-форк біткоіна під назвою Taproot, по плану це має трапитись 16 листопада цього року.
Це перше велике оновлення блокчейну аж із 2017 року, коли була впроваджена технологія SegWit

Ну хай ЛОХи тарять вище 60к. На всю котлету. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:07

  Козак-характерник написав:
  spacemachine написав:ставлю на биток по 80 в декабре, и 120-130 на конец декабря, если с 80К не свалимся в криптозиму. В 80К прям уверен, в 120 - не очень.
https://prnt.sc/1ys8ovk
быстрая зарисовка навскидку

Бу-га-га!!! :D Куме, з Вас вже досить кушати горівки! :D Навіть 70 не буде. Криптозима вже на порозі.


Точка сидения шортуна давит на точку мышления.Согласен с спейсмашин, просто потому, что никто не отменит предновогоднее ралли.Есть отличная возможность заработать на толпе.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:10

  Кучинелли написав:Есть отличная возможность заработать на толпе.

Я пас. Криптозима. Все. Піпец старпьору. Скоро казочці кінець. Стояк перетвориться на опівнашосту! :D Отчпокають по самі помідори лонгустинів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:10

  Кучинелли написав:Скорее всего ничего не решится и на этом суде.У райта отмазок очень много.Он то клоун, но шипко умный.Он играет роль.Мы ещё не знаем, что они с друганами миллиардерами задумали.Понятно, что на таком хайпе битка как счас ни Роджер ни Райт не могут начать компанию по своим справжним биткойнам.Но время может прийти...
ПС когда то бананс делистил БСВ, но имеет майнинг пул по нему :)


Думаешь, еще раз провернуть аферу по выманиванию деда у дураков с помощью форков возможно? В 2017-м Веру почти это удалось, но те, кто купил говнокэш за битки по курсу 2:1, запомнили это навсегда
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ща эфир на 4900 стрельнет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:37

  Козак-характерник написав:
  phantom_systems написав:Если много шортунов набралось, могут на 75к-80к загнать перед коррекцией. Пока фонда растёт, криптозимы не будет.

Не буде цього. Ринок пустий. І так натягнули вже на пустому ринку. Все. Криптозима на порозі. Як і календарна зима. :)


Казак,обычно трейдеры фиксируют прибыля в декабре...Есть даже такое понятие-"Предрождественские фиксации прибыли",а Рождество за рубежом не "скрепное" 7 января,а на две недели раньше-25 декабря...Так что еще месяц минимум есть чтоб деда затянуть на 70-74тыс.Пофлэтить там,дать лохам закупиться,альтами в том числе,а вот потом...все по твоей методичке :lol: Коррекцию даже на 38 уровень не дают и не дали..Малюют такие безоблачные графики,что лично мне...все страшнее и страшнее куда либо заходить даже краткосрочно :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:39

  Козак-характерник написав:Я пас. Криптозима. Все. Піпец старпьору. Скоро казочці кінець.


Ну и ложись спать-не бубни :lol: Сосать лапу до весны.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:45

  Zebra написав:Ща эфир на 4900 стрельнет.

Ні, укакаються. Ща отчпокають лонгустина. :|

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Я пас. Криптозима. Все. Піпец старпьору. Скоро казочці кінець.


Ну и ложись спать-не бубни :lol: Сосать лапу до весны.

Лонгустинів хочу підмолаживати... :) Реготатиму, коли вони вЛОШаться на хаях і прокатяться на уях... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 08 лис, 2021 19:50, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

2017 год повторяется, невероятно.

но я не всякий случай зашортил эфирку на 4790 и лайт по 228, ипись оно конем
Zebra
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  #<1 ... 2844284528462847>
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