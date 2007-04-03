Зовсім несхоже. Чистий лохотрон, коли самі гівняні монети памплять вибірково. Хочуть засадити по самі не балуйся в монети без історії. А також напарити ЛОХам дорогий кефір і старпьора. Все інше в опі.
Вітаю! Правильний крок. Тільки без фанатізму!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:49
Зовсім несхоже. Чистий лохотрон, коли самі гівняні монети памплять вибірково. Хочуть засадити по самі не балуйся в монети без історії. А також напарити ЛОХам дорогий кефір і старпьора. Все інше в опі.
Вітаю! Правильний крок. Тільки без фанатізму!
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:58
Чому без фанатизму? Плече 5-10х. Ліквідація дуже близько. Сумма чотиризначная, гроші які абсолютно не страшно втратити, бо мені їх приніс рінок (арбітраж рулить )
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:59
и что же там в опi? все топ проекты-блокчейны стоят дороже, чем стоили в апреле на самом хае. в опi остался только мусор, и defi сегмент особо не растет, потому как начали качать нфт сектор в этот раз, а по дефай вливают тонны бабла в луну, аваланч и фантом, остальные проекты пока на заднем плане, но уверен, что и им перепадет, как перестанут качать эту тройку
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