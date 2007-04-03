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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:49
Zebra написав:
2017 год повторяется, невероятно.
Зовсім несхоже. Чистий лохотрон, коли самі гівняні монети памплять вибірково. Хочуть засадити по самі не балуйся в монети без історії. А також напарити ЛОХам дорогий кефір і старпьора. Все інше в опі.
Zebra написав:
но я не всякий случай зашортил эфирку на 4790 и лайт по 228, ипись оно конем
Вітаю!
Правильний крок. Тільки без фанатізму!
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:58
Козак-характерник написав: Zebra написав:
но я не всякий случай зашортил эфирку на 4790 и лайт по 228, ипись оно конем
Вітаю!
Правильний крок. Тільки без фанатізму!
Чому без фанатизму? Плече 5-10х. Ліквідація дуже близько. Сумма чотиризначная, гроші які абсолютно не страшно втратити, бо мені їх приніс рінок (арбітраж рулить
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:59
Козак-характерник написав:
Все інше в опі.
и что же там в опi? все топ проекты-блокчейны стоят дороже, чем стоили в апреле на самом хае. в опi остался только мусор, и defi сегмент особо не растет, потому как начали качать нфт сектор в этот раз, а по дефай вливают тонны бабла в луну, аваланч и фантом, остальные проекты пока на заднем плане, но уверен, что и им перепадет, как перестанут качать эту тройку
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Додано: Пон 08 лис, 2021 20:04
Zebra написав:
Чому без фанатизму? Плече 5-10х. Ліквідація дуже близько. Сумма чотиризначная, гроші які абсолютно не страшно втратити, бо мені їх приніс рінок (арбітраж рулить
)
А, зрозумів! Заможні козаки можуть шиканути і відпочити в йопане казіно!
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Додано: Пон 08 лис, 2021 21:27
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Чому без фанатизму? Плече 5-10х. Ліквідація дуже близько. Сумма чотиризначная, гроші які абсолютно не страшно втратити, бо мені їх приніс рінок (арбітраж рулить
)
А, зрозумів! Заможні козаки можуть шиканути і відпочити в йопане казіно!
Bld, ну вот где вы такое находите???
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Додано: Пон 08 лис, 2021 21:31
2017й повторяется, а 2018й может и не повториться)) чесно надо иметь стальные яйца чтоб сейчас шортить, ей-богу...
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DmitryK
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Додано: Пон 08 лис, 2021 21:49
airmax78 написав:
Bld, ну вот где вы такое находите???
Місця знати треба....
DmitryK написав:
2017й повторяется, а 2018й может и не повториться)) чесно надо иметь стальные яйца чтоб сейчас шортить, ей-богу...
Вони вже загартовані. Міцні як криця!
Шортіть дєда. Ми будєм баХатиє! Зьобра вже на морозиво заробив на кефірі!
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:43
Добрый вечер. Интересно мнение форумчан. До обновления Taproot осталось дней 5-6. Как думаете могут после этого пролить рынок? Спасибо за мнение
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Vlad-WFM
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:47
Vlad-WFM написав:
Добрый вечер. Интересно мнение форумчан. До обновления Taproot осталось дней 5-6. Как думаете могут после этого пролить рынок? Спасибо за мнение
Щирі козацькі вітання!
Чпокатимуь лонгустинів великою червоною соплею! Ми на порозі криптозими.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:57
не будет никакой реакции, будем расти дальше
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DmitryK
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