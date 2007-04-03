RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2845284628472848>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 61
Да
36%
22
Нет
64%
39
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:49

  Zebra написав:2017 год повторяется, невероятно.

Зовсім несхоже. Чистий лохотрон, коли самі гівняні монети памплять вибірково. Хочуть засадити по самі не балуйся в монети без історії. А також напарити ЛОХам дорогий кефір і старпьора. Все інше в опі.

  Zebra написав:но я не всякий случай зашортил эфирку на 4790 и лайт по 228, ипись оно конем

Вітаю! :D Правильний крок. Тільки без фанатізму! 8)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29723
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:58

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:но я не всякий случай зашортил эфирку на 4790 и лайт по 228, ипись оно конем

Вітаю! :D Правильний крок. Тільки без фанатізму! 8)

Чому без фанатизму? Плече 5-10х. Ліквідація дуже близько. Сумма чотиризначная, гроші які абсолютно не страшно втратити, бо мені їх приніс рінок (арбітраж рулить :roll: )
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10519
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 2098 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:59

  Козак-характерник написав:Все інше в опі.

и что же там в опi? все топ проекты-блокчейны стоят дороже, чем стоили в апреле на самом хае. в опi остался только мусор, и defi сегмент особо не растет, потому как начали качать нфт сектор в этот раз, а по дефай вливают тонны бабла в луну, аваланч и фантом, остальные проекты пока на заднем плане, но уверен, что и им перепадет, как перестанут качать эту тройку
spacemachine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 27.06.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 20:04

  Zebra написав:Чому без фанатизму? Плече 5-10х. Ліквідація дуже близько. Сумма чотиризначная, гроші які абсолютно не страшно втратити, бо мені їх приніс рінок (арбітраж рулить :roll: )

А, зрозумів! Заможні козаки можуть шиканути і відпочити в йопане казіно!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29723
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:27

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Чому без фанатизму? Плече 5-10х. Ліквідація дуже близько. Сумма чотиризначная, гроші які абсолютно не страшно втратити, бо мені їх приніс рінок (арбітраж рулить :roll: )

А, зрозумів! Заможні козаки можуть шиканути і відпочити в йопане казіно!

Bld, ну вот где вы такое находите???
airmax78
 
Повідомлень: 39895
З нами з: 25.10.12
Подякував: 942 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

2017й повторяется, а 2018й может и не повториться)) чесно надо иметь стальные яйца чтоб сейчас шортить, ей-богу...
DmitryK
 
Повідомлень: 847
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:49

  airmax78 написав:Bld, ну вот где вы такое находите???

Місця знати треба.... :P 8)

  DmitryK написав:2017й повторяется, а 2018й может и не повториться)) чесно надо иметь стальные яйца чтоб сейчас шортить, ей-богу...

Вони вже загартовані. Міцні як криця! 8) Шортіть дєда. Ми будєм баХатиє! Зьобра вже на морозиво заробив на кефірі! :)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29723
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:43

Добрый вечер. Интересно мнение форумчан. До обновления Taproot осталось дней 5-6. Как думаете могут после этого пролить рынок? Спасибо за мнение
Vlad-WFM
 
Повідомлень: 11
З нами з: 27.10.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:47

  Vlad-WFM написав:Добрый вечер. Интересно мнение форумчан. До обновления Taproot осталось дней 5-6. Как думаете могут после этого пролить рынок? Спасибо за мнение

Щирі козацькі вітання! :) Чпокатимуь лонгустинів великою червоною соплею! Ми на порозі криптозими.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29723
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

не будет никакой реакции, будем расти дальше
DmitryK
 
Повідомлень: 847
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2845284628472848>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8463, 8464, 8465
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
84649 212834313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 01:39
75stasstas75
Валютный рынок в мире 1 ... 782, 783, 784
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7837 12445712
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 17:20
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70819
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.