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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лис, 2021 00:25
DmitryK написав:
не будет никакой реакции, будем расти дальше
Сливайтесь сейчас, открывайте шорты - рынок вот-вот ливанет - изи мани
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Zebra
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Додано: Вів 09 лис, 2021 01:23
Zebra
Эх зебра... Ты видно забыл свой недавний шорт на подходах к 47....
Где стоп по эфиру поставил или уже выбило в ноль?
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OptiX
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Додано: Вів 09 лис, 2021 02:16
OptiX написав:Zebra
Эх зебра... Ты видно забыл свой недавний шорт на подходах к 47....
Где стоп по эфиру поставил или уже выбило в ноль?
держу конечно, скоро кровавая сопля будет
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Zebra
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Додано: Вів 09 лис, 2021 03:00
закреп выше 67К на недельке - стронг буллиш
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Додано: Вів 09 лис, 2021 03:53
Zebra написав: DmitryK написав:
не будет никакой реакции, будем расти дальше
Сливайтесь сейчас, открывайте шорты - рынок вот-вот ливанет - изи мани
нету продавцов. И кто-то скупил биток в кошельки. А продавцы видят и не продают, так и 400к можно. Но сейчас в лонг я не готов заходить. Надо думать.
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