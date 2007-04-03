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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2845284628472848

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 61
Да
36%
22
Нет
64%
39
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 00:25

  DmitryK написав:не будет никакой реакции, будем расти дальше

Сливайтесь сейчас, открывайте шорты - рынок вот-вот ливанет - изи мани
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 01:23

Zebra
Эх зебра... Ты видно забыл свой недавний шорт на подходах к 47....
Где стоп по эфиру поставил или уже выбило в ноль?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 02:16

  OptiX написав:Zebra
Эх зебра... Ты видно забыл свой недавний шорт на подходах к 47....
Где стоп по эфиру поставил или уже выбило в ноль?

держу конечно, скоро кровавая сопля будет
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 03:00

закреп выше 67К на недельке - стронг буллиш
spacemachine
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 03:53

  Zebra написав:
  DmitryK написав:не будет никакой реакции, будем расти дальше

Сливайтесь сейчас, открывайте шорты - рынок вот-вот ливанет - изи мани


нету продавцов. И кто-то скупил биток в кошельки. А продавцы видят и не продают, так и 400к можно. Но сейчас в лонг я не готов заходить. Надо думать.
proftpd66
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  #<1 ... 2845284628472848
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