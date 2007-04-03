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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2846284728482849

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 62
Да
35%
22
Нет
65%
40
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 06:16

Tegularius
нихто не знае майбутнего(с), а лесенка самое оно - куда спешить... это на низах можно ешо чуток хапнуть и то вопрос, хде он этот низ и на каком календаре, отмечен он чертою :)
чик
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 06:59

  Mirax написав:Послухай пророка в своїй вітчизні і зроби навпаки.


наоборот, это как?

Если кто-то выкупает все бетки?

И еще не было сквиз-шорт, это когда в конце все заходят шортануть (взять в займ монеты) и тогда резко еще на 300к сходим из-за дефицита монет...
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 07:22

  spacemachine написав:закреп выше 67К на недельке - стронг буллиш

вот так вот выходить на 60 и ждать 55, просто сидеть не рыпаться куда эффективнее. я уже про шорты не говорю, это самоубийство депозита
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:08

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