Tegularius
нихто не знае майбутнего(с), а лесенка самое оно - куда спешить... это на низах можно ешо чуток хапнуть и то вопрос, хде он этот низ и на каком календаре, отмечен он чертою
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лис, 2021 06:16
Tegularius
нихто не знае майбутнего(с), а лесенка самое оно - куда спешить... это на низах можно ешо чуток хапнуть и то вопрос, хде он этот низ и на каком календаре, отмечен он чертою
Додано: Вів 09 лис, 2021 06:59
Додано: Вів 09 лис, 2021 07:22
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:08
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Це безкоштовний мобільний застосунок від нашого партнера — фінансового сайту «Мінфін».
У ньому є курси всіх світових валют, зручний конвертер та мапа з банками та пунктами обміну валюти, яка підкаже, де у вашому місті можна найвигідніше обміняти готівку.
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