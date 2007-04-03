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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лис, 2021 15:00
Zebra написав:
Заходить січовий козак у казино
Хай заходить. Але я одразу попереджаю всіх козаків, хто хочуть тут пограти, як працює йопане казіно. Попереджаю про небезпеки. На то і форум. Щоб братів-козаків маніпулька не обібрав.
Amethyst написав:
Так так і треба ж. Ну від зглазу! Ну шоби не наврочили!
Правду кажеш, батько!
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Додано: Вів 09 лис, 2021 18:00
Что думаете, пропампят наконец эос или снова шлёпнется в лужу?
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phantom_systems
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Додано: Вів 09 лис, 2021 18:07
phantom_systems написав:
Что думаете, пропампят наконец эос или снова шлёпнется в лужу?
все без исключения буратины на этом поле чудес вернут свои монеты с процентами
EOS не исключение
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Zebra
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:43
Zebra написав:
2017 год повторяется, невероятно.
но я не всякий случай зашортил эфирку на 4790 и лайт по 228, ипись оно конем
решил закрыть шорт по лайткоину в минус 400 баксов, как корова слизала
надеюсь на эфире выйду в ноль
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Zebra
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:04
phantom_systems написав:
Что думаете, пропампят наконец эос или снова шлёпнется в лужу?
вроде последовательность пачти всегда такая - лайт, зек, эос, а шо им в голову взбредёт х.з. по лайту продешевил, отдал последнее па 250 а он дальше попёр, не учёл особенности, у зека с эосом та же фигня, поэтому частично держу и надеюсь.
имхо, возможно ешо часть старых альтов чуток добавит...
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чик
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:10
чик написав: phantom_systems написав:
Что думаете, пропампят наконец эос или снова шлёпнется в лужу?
вроде последовательность пачти всегда такая - лайт, зек, эос, а шо им в голову взбредёт х.з. по лайту продешевил, отдал последнее па 250 а он дальше попёр, не учёл особенности, у зека с эосом та же фигня, поэтому частично держу и надеюсь.
имхо, возможно ешо часть старых альтов чуток добавит...
Этааа, а Солана када ли всьооо уже?
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Amethyst
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:13
Zebra написав: Zebra написав:
2017 год повторяется, невероятно.
но я не всякий случай зашортил эфирку на 4790 и лайт по 228, ипись оно конем
решил закрыть шорт по лайткоину в минус 400 баксов, как корова слизала
надеюсь на эфире выйду в ноль
шорт по эфиру ждет та же участь
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DmitryK
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:21
чик написав:Tegularius
нихто не знае майбутнего(с), а лесенка самое оно - куда спешить... это на низах можно ешо чуток хапнуть и то вопрос, хде он этот низ и на каком календаре, отмечен он чертою
Именно. Продал чуть битка по 60, лайта по 220. Следующая ступенька 80 и 300. Эфир не трогаю пока, перспективный он
.
В туземун сейчас не верю, откупиться по 50 (150) думаю, что возможность еще будет.
Хотя может и зря сейчас продаю, время покажет. В любом случае это много иксов.
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Tegularius
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:24
Amethyst написав:
Этааа, а Солана када ли всьооо уже?
солы нема, а шиба е - когда нить стрельнут, я так думаю(с)
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чик
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:37
Zebra написав: Zebra написав:
решил закрыть шорт по лайткоину в минус 400 баксов, как корова слизала
надеюсь на эфире выйду в ноль
Шорт лайта з 265.
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Козак-характерник
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