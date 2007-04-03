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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2849285028512852>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 63
Да
37%
23
Нет
63%
40
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:00

  Zebra написав:Заходить січовий козак у казино

Хай заходить. Але я одразу попереджаю всіх козаків, хто хочуть тут пограти, як працює йопане казіно. Попереджаю про небезпеки. На то і форум. Щоб братів-козаків маніпулька не обібрав. 8)

  Amethyst написав:Так так і треба ж. Ну від зглазу! Ну шоби не наврочили!

Правду кажеш, батько! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:00

Что думаете, пропампят наконец эос или снова шлёпнется в лужу?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:07

  phantom_systems написав:Что думаете, пропампят наконец эос или снова шлёпнется в лужу?

все без исключения буратины на этом поле чудес вернут свои монеты с процентами
EOS не исключение
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:43

  Zebra написав:2017 год повторяется, невероятно.

но я не всякий случай зашортил эфирку на 4790 и лайт по 228, ипись оно конем

решил закрыть шорт по лайткоину в минус 400 баксов, как корова слизала
надеюсь на эфире выйду в ноль
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:04

  phantom_systems написав:Что думаете, пропампят наконец эос или снова шлёпнется в лужу?

вроде последовательность пачти всегда такая - лайт, зек, эос, а шо им в голову взбредёт х.з. по лайту продешевил, отдал последнее па 250 а он дальше попёр, не учёл особенности, у зека с эосом та же фигня, поэтому частично держу и надеюсь.
имхо, возможно ешо часть старых альтов чуток добавит...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:10

  чик написав:
  phantom_systems написав:Что думаете, пропампят наконец эос или снова шлёпнется в лужу?

вроде последовательность пачти всегда такая - лайт, зек, эос, а шо им в голову взбредёт х.з. по лайту продешевил, отдал последнее па 250 а он дальше попёр, не учёл особенности, у зека с эосом та же фигня, поэтому частично держу и надеюсь.
имхо, возможно ешо часть старых альтов чуток добавит...

Этааа, а Солана када ли всьооо уже?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:13

  Zebra написав:
  Zebra написав:2017 год повторяется, невероятно.

но я не всякий случай зашортил эфирку на 4790 и лайт по 228, ипись оно конем

решил закрыть шорт по лайткоину в минус 400 баксов, как корова слизала
надеюсь на эфире выйду в ноль

шорт по эфиру ждет та же участь
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:21

  чик написав:Tegularius
нихто не знае майбутнего(с), а лесенка самое оно - куда спешить... это на низах можно ешо чуток хапнуть и то вопрос, хде он этот низ и на каком календаре, отмечен он чертою :)


Именно. Продал чуть битка по 60, лайта по 220. Следующая ступенька 80 и 300. Эфир не трогаю пока, перспективный он :D .
В туземун сейчас не верю, откупиться по 50 (150) думаю, что возможность еще будет.
Хотя может и зря сейчас продаю, время покажет. В любом случае это много иксов.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:24

  Amethyst написав:Этааа, а Солана када ли всьооо уже?

солы нема, а шиба е - когда нить стрельнут, я так думаю(с)
чик
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:37

  Zebra написав:
  Zebra написав:решил закрыть шорт по лайткоину в минус 400 баксов, как корова слизала
надеюсь на эфире выйду в ноль

Шорт лайта з 265.
Козак-характерник
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