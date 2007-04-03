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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2850285128522853>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 63
Да
37%
23
Нет
63%
40
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:43

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:решил закрыть шорт по лайткоину в минус 400 баксов, как корова слизала
надеюсь на эфире выйду в ноль

Шорт лайта з 265.


Боюсь его выше 300 загонят...по итогу.Уж больно долго его копили.Вообще,тормознутая монета,весь мозг высасывает своим холдерам.Если и брать,то с расчетом на следующий халвинг в 23году,естественно в районе 50-60 баксов,а может и ниже. Сделають тебе Казаче из трусов стринги :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:52

  osafly написав:Боюсь его выше 300 загонят...по итогу.Уж больно долго его копили.Вообще,тормознутая монета,весь мозг высасывает своим холдерам.Если и брать,то с расчетом на следующий халвинг в 23году,естественно в районе 50-60 баксов,а может и ниже.


Лайт не для холдинга,а для дешевого переброса криптоактивов.
Он выстреливает высоко, но на короткое время. В такие моменты можно продавать купленное ранее на низах.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:36

За сутки ещё 2.3 ярда стейблов напечатали. Топлива в огонь. Шортунов чпокать будут? :wink:
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:43

Кто знает, почему фонда упала?

и почему бонды упали?

https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:55

  proftpd66 написав:Кто знает, почему фонда упала?

Неделю росло,в уровни уперлось,перекуплена
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:02

  proftpd66 написав:Кто знает, почему фонда упала?

и почему бонды упали?

https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield


Потому что Казак и туда добрался и стал в лонг по фонде..А манипуль то за ним следит,вот и пришлось весь рынок покерить,чтоб пару баксов у Казака отобрать :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:31

а чпокати хто кого буде :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:34

  osafly написав:Боюсь его выше 300 загонят...по итогу

Закрив по 264. 5 баксів заробив на морозиво! :D Хай гонять тепер за 300. :mrgreen:

  greenozon написав:а чпокати хто кого буде :mrgreen: :mrgreen:

Маніпулька завжди знайде кого отчпокать... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:закрив по 264. 5 баксів заробив на морозиво!

Яке там морозиво може бути з двіжняка на 0,37% (за 265 на 264)?? Ти мабуть своєю торгівлею в обі сторони одночасно так закормив маніпуля комісією щой перестав її рахувати... кароче твій депо по трохи тане та тане, а можей не по трохи... ))
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 00:20

  San1t написав:Научите новичка, где есть доходность в стейблах 10-20%?? На бинансе вижу только 5-6% приблизительно.

На celsius.network дають 8.88% на будь-які стейбли, 6.2% по бітку чистими. Бо на більшості бірж є комісія, наприклад, на бітфінексі біржа візме 15% собі. До того ж на цельсії нахаляву наливають $50 вступних, якщо зареєструєтеся по рефералці і потримаєте $400 місяць, реф код 186294616a
Саме то перечекати в стейблах коли крипта обвалиться.
Mirax
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