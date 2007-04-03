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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лис, 2021 20:43
Козак-характерник написав: Zebra написав: Zebra написав:
решил закрыть шорт по лайткоину в минус 400 баксов, как корова слизала
надеюсь на эфире выйду в ноль
Шорт лайта з 265.
Боюсь его выше 300 загонят...по итогу.Уж больно долго его копили.Вообще,тормознутая монета,весь мозг высасывает своим холдерам.Если и брать,то с расчетом на следующий халвинг в 23году,естественно в районе 50-60 баксов,а может и ниже. Сделають тебе Казаче из трусов стринги
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osafly
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:52
osafly написав:
Боюсь его выше 300 загонят...по итогу.Уж больно долго его копили.Вообще,тормознутая монета,весь мозг высасывает своим холдерам.Если и брать,то с расчетом на следующий халвинг в 23году,естественно в районе 50-60 баксов,а может и ниже.
Лайт не для холдинга,а для дешевого переброса криптоактивов.
Он выстреливает высоко, но на короткое время. В такие моменты можно продавать купленное ранее на низах.
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Tegularius
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Додано: Вів 09 лис, 2021 21:36
За сутки ещё 2.3 ярда стейблов напечатали. Топлива в огонь. Шортунов чпокать будут?
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zsasha111
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Додано: Вів 09 лис, 2021 21:43
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proftpd66
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Додано: Вів 09 лис, 2021 21:55
proftpd66 написав:
Кто знает, почему фонда упала?
Неделю росло,в уровни уперлось,перекуплена
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2001
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Додано: Вів 09 лис, 2021 22:34
osafly написав:
Боюсь его выше 300 загонят...по итогу
Закрив по 264. 5 баксів заробив на морозиво!
Хай гонять тепер за 300.
Маніпулька завжди знайде кого отчпокать...
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Козак-характерник
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Додано: Вів 09 лис, 2021 23:31
Козак-характерник написав:
закрив по 264. 5 баксів заробив на морозиво!
Яке там морозиво може бути з двіжняка на 0,37% (за 265 на 264)?? Ти мабуть своєю торгівлею в обі сторони одночасно так закормив маніпуля комісією щой перестав її рахувати... кароче твій депо по трохи тане та тане, а можей не по трохи... ))
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OptiX
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Додано: Сер 10 лис, 2021 00:20
San1t написав:
Научите новичка, где есть доходность в стейблах 10-20%?? На бинансе вижу только 5-6% приблизительно.
На celsius.network дають 8.88% на будь-які стейбли, 6.2% по бітку чистими
. Бо на більшості бірж є комісія, наприклад, на бітфінексі біржа візме 15% собі. До того ж на цельсії нахаляву наливають $50
вступних, якщо
зареєструєтеся по рефералці і потримаєте $400 місяць, реф код 186294616a
Саме то перечекати в стейблах коли крипта обвалиться.
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Mirax
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