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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:27
Поки біток повільно повзе вгору і альти пострілюють, на цьому хайпі бакс подорожчав до гривні на Банані, та ще й на тлі нашого гривнеукріпляжа, якщо зараз ливанути бакс за гривню можна наварити 1%-2% майже гарантовано. Легкі гроші.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:24
Ekran написав:
Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?
Сейчас вообще не советовал бы заходить в рынок. Мониторьте, ждите медвежий рынок. Когда начнут выходить новости про обнуление биткоина, запреты и колоссальное падение тогда покупайте
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Додано: Сер 10 лис, 2021 14:04
EOS вообще страх потерял.Идет против биткоина с неплохими объемами.Видать киты нахомячили его за пару месяцев и решили эту какашку пампануть малехо..
lrs7719 написав:
Ветка окончательно превратилось в текстовую версию порнохаба, с главным героем КХ..
Просто Казак в Германии,набрался в свое время глупостей и теперь шпили-вили ему кругом мерещатся
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