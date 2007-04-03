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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2850285128522853

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 63
Да
37%
23
Нет
63%
40
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:27

Поки біток повільно повзе вгору і альти пострілюють, на цьому хайпі бакс подорожчав до гривні на Банані, та ще й на тлі нашого гривнеукріпляжа, якщо зараз ливанути бакс за гривню можна наварити 1%-2% майже гарантовано. Легкі гроші.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:24

  Ekran написав:Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?

Сейчас вообще не советовал бы заходить в рынок. Мониторьте, ждите медвежий рынок. Когда начнут выходить новости про обнуление биткоина, запреты и колоссальное падение тогда покупайте
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

EOS вообще страх потерял.Идет против биткоина с неплохими объемами.Видать киты нахомячили его за пару месяцев и решили эту какашку пампануть малехо..

  lrs7719 написав:Ветка окончательно превратилось в текстовую версию порнохаба, с главным героем КХ..


Просто Казак в Германии,набрался в свое время глупостей и теперь шпили-вили ему кругом мерещатся :lol:
osafly
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