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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:27
Поки біток повільно повзе вгору і альти пострілюють, на цьому хайпі бакс подорожчав до гривні на Банані, та ще й на тлі нашого гривнеукріпляжа, якщо зараз ливанути бакс за гривню можна наварити 1%-2% майже гарантовано. Легкі гроші.
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Mirax
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:24
Ekran написав:
Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?
Сейчас вообще не советовал бы заходить в рынок. Мониторьте, ждите медвежий рынок. Когда начнут выходить новости про обнуление биткоина, запреты и колоссальное падение тогда покупайте
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Patr1ot
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Додано: Сер 10 лис, 2021 14:04
EOS вообще страх потерял.Идет против биткоина с неплохими объемами.Видать киты нахомячили его за пару месяцев и решили эту какашку пампануть малехо..
lrs7719 написав:
Ветка окончательно превратилось в текстовую версию порнохаба, с главным героем КХ..
Просто Казак в Германии,набрался в свое время глупостей и теперь шпили-вили ему кругом мерещатся
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osafly
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Додано: Сер 10 лис, 2021 14:33
Patr1ot написав: Ekran написав:
Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?
Сейчас вообще не советовал бы заходить в рынок. Мониторьте, ждите медвежий рынок. Когда начнут выходить новости про обнуление биткоина, запреты и колоссальное падение тогда покупайте
таких новостей можно десятилетиями ждать
за это время монеты сделают 1000х
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Ekran
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Додано: Сер 10 лис, 2021 15:24
постил
за шо иногда люблю этот сайтик. сегодня забежал чувак и скупил етс до 68.7, я его брал в районе 50...
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чик
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:17
ATH, ATH, ATH ...
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Zebra
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:18
Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией
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Zebra
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:20
Ekran написав: Patr1ot написав: Ekran написав:
Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?
Сейчас вообще не советовал бы заходить в рынок. Мониторьте, ждите медвежий рынок. Когда начнут выходить новости про обнуление биткоина, запреты и колоссальное падение тогда покупайте
таких новостей можно десятилетиями ждать
за это время монеты сделают 1000х
Ну,берите сейчас,раз не слушаете что Вам советуют и тогда,сделаете иксы,но с большой вероятностью в обратную сторону.Вот яркий пример тому,о чем неоднократно здесь писал-у людей нет страха потерять свои реальные деньги,у них страх-недозаработать,что поезд на обогащение ушел без них,они этим страдают и мучаются,в итоге,всегда закономерный результат.И все правильно-жадность должна быть наказуема.На этом рынок всегда играет,на людской психологии и жадности.
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osafly
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:22
Zebra написав:
Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией
передумал, скальпанул, выпрыгнув по 68485
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Zebra
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:23
Zebra написав:
Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией
Зебра пошел в разнос...Но так уверенно говорит,наверное чего то знает
Что там соотношение шортов с лонгами,кого будут итить с большой долей вероятности
Судя по всему-"лонгольеров" раз в шорт пошел
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osafly
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