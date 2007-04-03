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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2851285228532854>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 63
Да
37%
23
Нет
63%
40
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:27

Поки біток повільно повзе вгору і альти пострілюють, на цьому хайпі бакс подорожчав до гривні на Банані, та ще й на тлі нашого гривнеукріпляжа, якщо зараз ливанути бакс за гривню можна наварити 1%-2% майже гарантовано. Легкі гроші.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:24

  Ekran написав:Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?

Сейчас вообще не советовал бы заходить в рынок. Мониторьте, ждите медвежий рынок. Когда начнут выходить новости про обнуление биткоина, запреты и колоссальное падение тогда покупайте
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

EOS вообще страх потерял.Идет против биткоина с неплохими объемами.Видать киты нахомячили его за пару месяцев и решили эту какашку пампануть малехо..

  lrs7719 написав:Ветка окончательно превратилось в текстовую версию порнохаба, с главным героем КХ..


Просто Казак в Германии,набрался в свое время глупостей и теперь шпили-вили ему кругом мерещатся :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:33

  Patr1ot написав:
  Ekran написав:Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?

Сейчас вообще не советовал бы заходить в рынок. Мониторьте, ждите медвежий рынок. Когда начнут выходить новости про обнуление биткоина, запреты и колоссальное падение тогда покупайте

таких новостей можно десятилетиями ждать
за это время монеты сделают 1000х
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:24

постил за шо иногда люблю этот сайтик. сегодня забежал чувак и скупил етс до 68.7, я его брал в районе 50...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ATH, ATH, ATH ...
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:20

  Ekran написав:
  Patr1ot написав:
  Ekran написав:Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?

Сейчас вообще не советовал бы заходить в рынок. Мониторьте, ждите медвежий рынок. Когда начнут выходить новости про обнуление биткоина, запреты и колоссальное падение тогда покупайте

таких новостей можно десятилетиями ждать
за это время монеты сделают 1000х


Ну,берите сейчас,раз не слушаете что Вам советуют и тогда,сделаете иксы,но с большой вероятностью в обратную сторону.Вот яркий пример тому,о чем неоднократно здесь писал-у людей нет страха потерять свои реальные деньги,у них страх-недозаработать,что поезд на обогащение ушел без них,они этим страдают и мучаются,в итоге,всегда закономерный результат.И все правильно-жадность должна быть наказуема.На этом рынок всегда играет,на людской психологии и жадности.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:22

  Zebra написав:Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией

передумал, скальпанул, выпрыгнув по 68485 :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:23

  Zebra написав:Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией


Зебра пошел в разнос...Но так уверенно говорит,наверное чего то знает 8) Что там соотношение шортов с лонгами,кого будут итить с большой долей вероятности :?: Судя по всему-"лонгольеров" раз в шорт пошел
osafly
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