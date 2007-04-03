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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2851285228532854

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 63
Да
37%
23
Нет
63%
40
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:25

  Zebra написав:
  Zebra написав:Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией

передумал, скальпанул, выпрыгнув по 68485 :mrgreen:


Понял...Страшно..Все верно.Рынок манипулируемый-натянут как пить дать.Шо такое 73?! Это ж на расстоянии вытянутого пальца
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:25

  osafly написав:
  Zebra написав:Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией


Зебра пошел в разнос...Но так уверенно говорит,наверное чего то знает 8) Что там соотношение шортов с лонгами,кого будут итить с большой долей вероятности :?: Судя по всему-"лонгольеров" раз в шорт пошел

против печатных станков играть бессмысленно, но шорт хочется взять покрупнее с плечем, когда то в 2018 на шортах неплохо заработал, а когда тут рынок развернется хз
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:29

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией


Зебра пошел в разнос...Но так уверенно говорит,наверное чего то знает 8) Что там соотношение шортов с лонгами,кого будут итить с большой долей вероятности :?: Судя по всему-"лонгольеров" раз в шорт пошел

против печатных станков играть бессмысленно, но шорт хочется взять покрупнее с плечем, когда то в 2018 на шортах неплохо заработал, а когда тут рынок развернется хз

Зачем шортить сейчас , если в середине-конце декабря больше шансов словить начало криптозимы?
Xenon
 
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del
Востаннє редагувалось Цифра в Сер 10 лис, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Посмотрел соотношение Long\Short. Паритет,50 на 50 практически на всех биржах,в пределах 1-2%...Но меняется постоянно.ХЗ куда он реально пойдет.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:34

  Xenon написав:Зачем шортить сейчас , если в середине-конце декабря больше шансов словить начало криптозимы?

не факт, что история повторится 1:1 - но пока все идет по накатанной
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

идет по накатаной, но шорт сливается один за другим :)
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:51

  DmitryK написав:идет по накатаной, но шорт сливается один за другим :)

пока 100 баксов удалось вернуть, эфир под вопросом
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:53

  Zebra написав:Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией

правильно, пора заканчвать с рынком крипты и идти работать
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

что скажете про KP3R
улетело в космос
Ekran
 
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