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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 16:25
osafly написав: Zebra написав:
Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией
Зебра пошел в разнос...Но так уверенно говорит,наверное чего то знает
Что там соотношение шортов с лонгами,кого будут итить с большой долей вероятности
Судя по всему-"лонгольеров" раз в шорт пошел
против печатных станков играть бессмысленно, но шорт хочется взять покрупнее с плечем, когда то в 2018 на шортах неплохо заработал, а когда тут рынок развернется хз
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Zebra
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:29
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией
Зебра пошел в разнос...Но так уверенно говорит,наверное чего то знает
Что там соотношение шортов с лонгами,кого будут итить с большой долей вероятности
Судя по всему-"лонгольеров" раз в шорт пошел
против печатных станков играть бессмысленно, но шорт хочется взять покрупнее с плечем, когда то в 2018 на шортах неплохо заработал, а когда тут рынок развернется хз
Зачем шортить сейчас , если в середине-конце декабря больше шансов словить начало криптозимы?
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Xenon
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:31
del
Востаннє редагувалось Цифра
в Сер 10 лис, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:34
Посмотрел соотношение Long\Short. Паритет,50 на 50 практически на всех биржах,в пределах 1-2%...Но меняется постоянно.ХЗ куда он реально пойдет.
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osafly
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:34
Xenon написав:
Зачем шортить сейчас , если в середине-конце декабря больше шансов словить начало криптозимы?
не факт, что история повторится 1:1 - но пока все идет по накатанной
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Zebra
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:50
идет по накатаной, но шорт сливается один за другим
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DmitryK
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:51
DmitryK написав:
идет по накатаной, но шорт сливается один за другим
пока 100 баксов удалось вернуть, эфир под вопросом
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Zebra
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:53
Zebra написав:
Биток шорт на всю котлету с плечем 68722 - ликвидация 73000 - помогу битку долететь до 100к своей ликвидацией
правильно, пора заканчвать с рынком крипты и идти работать
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Ekran
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:59
что скажете про KP3R
улетело в космос
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Ekran
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