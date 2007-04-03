Ekran написав:что скажете про KP3R улетело в космос
Я раньше о нём распинался тут.Теперь уже как то брать дорого.Но там есть нюанс - нет притока новых монет.все монеты в обороте, поэтому раскочегварить могут вах вах.Но всё зависит от битка.Если он уже на коррекцию соберётся, то и остальное посыпется.
Но...Но если посмотреть глобальный график колличества шортов здесь- https://ru.tradingview.com/chart/Q92qiS ... CUSDSHORTS шортов открыто минимально,сопоставимо с майским падением и даже обновили минимумы,все в лонгах,ждут 80 и 100К,но...такое впечатление,что задрав цену-раздают,продают,навешивают хомячкам биток по 66-68..Глядя на май,там было все довольно резко,здесь же планово и плавно рисуют график распределения уже две недели.Может конечно я не прав,но сдается мне,красная сопля будет весьма резкой и неожиданной.