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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2853285428552856>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 64
Да
36%
23
Нет
64%
41
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:16

кучинелли сидит, наверное, довольный, если кипер додержал :D
spacemachine
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:26

  osafly написав:Посмотрел соотношение Long\Short. Паритет,50 на 50 практически на всех биржах,в пределах 1-2%...Но меняется постоянно.ХЗ куда он реально пойдет.

как н бинансе посмотреть эту статистику?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:41

  spacemachine написав:кучинелли сидит, наверное, довольный, если кипер додержал :D

Спасибо, что вспомнил.Но признаюсь честно - слил раньше.Перешёл в другие тоже с ростом. но меньшим. :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:44

  Ekran написав:что скажете про KP3R
улетело в космос

Я раньше о нём распинался тут.Теперь уже как то брать дорого.Но там есть нюанс - нет притока новых монет.все монеты в обороте, поэтому раскочегварить могут вах вах.Но всё зависит от битка.Если он уже на коррекцию соберётся, то и остальное посыпется.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:24

  Ekran написав:
  osafly написав:Посмотрел соотношение Long\Short. Паритет,50 на 50 практически на всех биржах,в пределах 1-2%...Но меняется постоянно.ХЗ куда он реально пойдет.

как н бинансе посмотреть эту статистику?


Да зачем на Бинансе,вот сводная статистика по всем биржам- https://www.coinglass.com/LongShortRatio

Но...Но если посмотреть глобальный график колличества шортов здесь- https://ru.tradingview.com/chart/Q92qiS ... CUSDSHORTS шортов открыто минимально,сопоставимо с майским падением и даже обновили минимумы,все в лонгах,ждут 80 и 100К,но...такое впечатление,что задрав цену-раздают,продают,навешивают хомячкам биток по 66-68..Глядя на май,там было все довольно резко,здесь же планово и плавно рисуют график распределения уже две недели.Может конечно я не прав,но сдается мне,красная сопля будет весьма резкой и неожиданной.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

MINA полетела!!! Наконец-то))
San1t
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По битку наверно финиш будет когда он начнет расти очень быстро, пролетая каждую тыщу за несколько минут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:37

  osafly написав:такое впечатление,что задрав цену-раздают,продают,навешивают хомячкам биток по 66-68..Глядя на май,там было все довольно резко,здесь же планово и плавно рисуют график распределения уже две недели.Может конечно я не прав,но сдается мне,красная сопля будет весьма резкой и неожиданной.

Я вже писав, що основна задача маніпуля - напарити дорогого криптохлама на споті, попутно почпокав шортунів на деривативах. Цьому сприяє те, що ринок пустий і дохлий. Маніпулька малює ціни от балди. Чим вище задере цінник, тим більше ЛОХів затариться криптохламом. Сопля може бути неочікуваною і кривавою! Отчпокають лонгустинів по самі небалуйся... :| Маніпулька скине увесь шлак ЛОХам і святкуватиме Різдво, підіймаючи келихи за здоровя лоха, без якого жість плоха! :) Несіть бабло ще...Криптозима на порозі.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зашортил EOS - налетай, вытесняй.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:58

  Zebra написав:Зашортил EOS - налетай, вытесняй.


Этот непредсказуемый хлам лучше вообще не трогать..Сейчас р-раз и биржа типа вышла и козявка полетит на 7 или 8.4-легко может быть.Я вот думаю если на 4.5 еще дадут,войти частью в него трошки с целями что написал
osafly
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