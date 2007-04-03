Ekran написав:что скажете про KP3R улетело в космос
Я раньше о нём распинался тут.Теперь уже как то брать дорого.Но там есть нюанс - нет притока новых монет.все монеты в обороте, поэтому раскочегварить могут вах вах.Но всё зависит от битка.Если он уже на коррекцию соберётся, то и остальное посыпется.
Но...Но если посмотреть глобальный график колличества шортов здесь- https://ru.tradingview.com/chart/Q92qiS ... CUSDSHORTS шортов открыто минимально,сопоставимо с майским падением и даже обновили минимумы,все в лонгах,ждут 80 и 100К,но...такое впечатление,что задрав цену-раздают,продают,навешивают хомячкам биток по 66-68..Глядя на май,там было все довольно резко,здесь же планово и плавно рисуют график распределения уже две недели.Может конечно я не прав,но сдается мне,красная сопля будет весьма резкой и неожиданной.
osafly написав:такое впечатление,что задрав цену-раздают,продают,навешивают хомячкам биток по 66-68..Глядя на май,там было все довольно резко,здесь же планово и плавно рисуют график распределения уже две недели.Может конечно я не прав,но сдается мне,красная сопля будет весьма резкой и неожиданной.
Я вже писав, що основна задача маніпуля - напарити дорогого криптохлама на споті, попутно почпокав шортунів на деривативах. Цьому сприяє те, що ринок пустий і дохлий. Маніпулька малює ціни от балди. Чим вище задере цінник, тим більше ЛОХів затариться криптохламом. Сопля може бути неочікуваною і кривавою! Отчпокають лонгустинів по самі небалуйся... Маніпулька скине увесь шлак ЛОХам і святкуватиме Різдво, підіймаючи келихи за здоровя лоха, без якого жість плоха! Несіть бабло ще...Криптозима на порозі.
Этот непредсказуемый хлам лучше вообще не трогать..Сейчас р-раз и биржа типа вышла и козявка полетит на 7 или 8.4-легко может быть.Я вот думаю если на 4.5 еще дадут,войти частью в него трошки с целями что написал