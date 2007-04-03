Ответ на Ваш вопрос чуть ли не через день дают здесь:
Не забудьте включить VPN. ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:02
Перспективные монеты.
Ответ на Ваш вопрос чуть ли не через день дают здесь:
Не забудьте включить VPN. ))
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:31
Никто из нас не знает, что будет с криптой через год.Если США пойдёт по пути ужесточения финансовой политики из за повышенной инфляции, то никаких перспектив не рисуется совсем, будет длительная криптозима.А выбор монет дело крайне простое - коинмаркеткап топ 20-30 за исключением выродков типа шибы, бсв.А вот поиск бриллиантов - это дело очень сложное.Мои брюлики уже отработали, конечно могут и далее стрелять, но это уже не принесёт таких иксов.Даю очень общую характеристику бриллианта - монета с низкой капитализацией, использующая новые технологии, с обязательной поддержкой толстосумов.Сразу узреть такое тяжело, нужно рыть...Могу для сообщества отсветить один из будущих брюликов - FOR.Но нужно ждать и видеть график.А там большой треугольник и чашка и ручка...Осталось чтоб биток зафлетил...
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