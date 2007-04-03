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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2854285528562857>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 64
Да
36%
23
Нет
64%
41
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:02

Перспективные монеты.

  Ekran написав:Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?


Ответ на Ваш вопрос чуть ли не через день дают здесь: https://www.rbc.ru/crypto/
Не забудьте включить VPN. ))
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  ЯНаФоруме написав:Не забудьте включить VPN. ))

Зачем?
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:31

  ЯНаФоруме написав:
  Ekran написав:Добрый день.
какие монеты по вашему стоит покупать с целью на год, где максимальные перспективы?


Ответ на Ваш вопрос чуть ли не через день дают здесь: https://www.rbc.ru/crypto/
Не забудьте включить VPN. ))


Никто из нас не знает, что будет с криптой через год.Если США пойдёт по пути ужесточения финансовой политики из за повышенной инфляции, то никаких перспектив не рисуется совсем, будет длительная криптозима.А выбор монет дело крайне простое - коинмаркеткап топ 20-30 за исключением выродков типа шибы, бсв.А вот поиск бриллиантов - это дело очень сложное.Мои брюлики уже отработали, конечно могут и далее стрелять, но это уже не принесёт таких иксов.Даю очень общую характеристику бриллианта - монета с низкой капитализацией, использующая новые технологии, с обязательной поддержкой толстосумов.Сразу узреть такое тяжело, нужно рыть...Могу для сообщества отсветить один из будущих брюликов - FOR.Но нужно ждать и видеть график.А там большой треугольник и чашка и ручка...Осталось чтоб биток зафлетил...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хамаха выпустил видосик и полилось.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:44

Чпокнули шортуна, а потім лонгуста... :|
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:06

  Zebra написав:Зашортил EOS - налетай, вытесняй.

5.30 -> 5.10 минус комиссия ~19 центов на 1000 штучек, итого еще 190 баксов отыграл.

шорт эфира от 4790 закрыл по 4680, минус комисии - еще ~100 баксов вернулось.

итого осталось 10 баксов вернуть, ща подумаю как это скальпануть
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:15

бил отец сына не за то что играл... бил отец сына за то что отигрывался...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:19

FOR как то за год существования не вырос. хотя, может активно разрабатывают. мои фавориты сейчас DON, CIRUS... оч крутые проекты. заходил на самых низах но сейчас еще капа мелкая.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:27

  osafly написав:
  Zebra написав:Зашортил EOS - налетай, вытесняй.


Этот непредсказуемый хлам лучше вообще не трогать..Сейчас р-раз и биржа типа вышла и козявка полетит на 7 или 8.4-легко может быть.Я вот думаю если на 4.5 еще дадут,войти частью в него трошки с целями что написал

Если они там не полные кретины и выполнят своё обещание открыть обменку до конца года, к 8 вполне может долететь. Пока что закрыл половину холда выше 5, так как просадка очень просится, позже выкуплю.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:27

  Zebra написав:Хамаха выпустил видосик и полилось.


Хамаху надо не смотреть,а читать комменты ниже,вот где ржака и цирк полный.
osafly
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