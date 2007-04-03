Никто из нас не знает, что будет с криптой через год.Если США пойдёт по пути ужесточения финансовой политики из за повышенной инфляции, то никаких перспектив не рисуется совсем, будет длительная криптозима.А выбор монет дело крайне простое - коинмаркеткап топ 20-30 за исключением выродков типа шибы, бсв.А вот поиск бриллиантов - это дело очень сложное.Мои брюлики уже отработали, конечно могут и далее стрелять, но это уже не принесёт таких иксов.Даю очень общую характеристику бриллианта - монета с низкой капитализацией, использующая новые технологии, с обязательной поддержкой толстосумов.Сразу узреть такое тяжело, нужно рыть...Могу для сообщества отсветить один из будущих брюликов - FOR.Но нужно ждать и видеть график.А там большой треугольник и чашка и ручка...Осталось чтоб биток зафлетил...
Этот непредсказуемый хлам лучше вообще не трогать..Сейчас р-раз и биржа типа вышла и козявка полетит на 7 или 8.4-легко может быть.Я вот думаю если на 4.5 еще дадут,войти частью в него трошки с целями что написал
Если они там не полные кретины и выполнят своё обещание открыть обменку до конца года, к 8 вполне может долететь. Пока что закрыл половину холда выше 5, так как просадка очень просится, позже выкуплю.