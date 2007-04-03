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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:48
С Хамахой давно всё понятно, глянь его прогноз и сделай наоборот, вероятность профита 90%.
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:59
Чтобы посмотреть его график одень ачёчки - т е полный весь график(не только на бинансе) и увидишь фигуры.А тебе ж все фигуры ...
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 10 лис, 2021 23:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:17
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Sushi кто нибудь холдит??Планирует заходить?? Нифига не росла с остальным,планируются неплохие точки входа.Не стреляла еще толком во втором заходе..
Хамаха реально красавелло...Как не выползит,вечно рынку ж... в течении пары-тройки дней,а сегодня прям рекорд и снова,все наоборот
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