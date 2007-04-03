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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2855285628572858>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 64
Да
36%
23
Нет
64%
41
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:48

С Хамахой давно всё понятно, глянь его прогноз и сделай наоборот, вероятность профита 90%.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:59

  DmitryK написав:FOR как то за год существования не вырос. хотя, может активно разрабатывают. мои фавориты сейчас DON, CIRUS... оч крутые проекты. заходил на самых низах но сейчас еще капа мелкая.


Чтобы посмотреть его график одень ачёчки - т е полный весь график(не только на бинансе) и увидишь фигуры.А тебе ж все фигуры ... :)
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 10 лис, 2021 23:04, всього редагувалось 2 разів.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:03

Красиво чпокають в обидва боки... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:17

  Козак-характерник написав:Красиво чпокають в обидва боки... :)


А Казак в своем репертуаре :lol: Ты порно на компе у себя,хоть иногда выключаешь?? :lol: Мне кажется ты страницы форумов путаешь,где еще зарегистрирован,признавайся!! :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Sushi кто нибудь холдит??Планирует заходить?? Нифига не росла с остальным,планируются неплохие точки входа.Не стреляла еще толком во втором заходе..

  phantom_systems написав:С Хамахой давно всё понятно, глянь его прогноз и сделай наоборот, вероятность профита 90%.


Хамаха реально красавелло...Как не выползит,вечно рынку ж... в течении пары-тройки дней,а сегодня прям рекорд и снова,все наоборот :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Люблю такие проливы, мало того, что вручную 500 баксов наскальпил на битке, так еще и роботы на разностях между биржами намолотили бабла.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:39

Сегодня еще один сигнал был. Новая учетка на ветке - а что купить. Типичное поведение новичка, которому кажется что поезд уходит без него. А это может быть не поезд, а лифт на верхних этажах.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:45

Багато лонгустинів підсмажили сьогодні.... :| Хто ще на 100 к зібрався летіти? :lol:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:45

  osafly написав:Sushi кто нибудь холдит??Планирует заходить?? Нифига не росла с остальным,планируются неплохие точки входа.Не стреляла еще толком во втором заходе..


Шибу покупал в 6-8 раз дешевле, чем она стоит сейчас для экспериментов, слил соответственно в 10 раз дороже. Знал бы прикуп купил бы на всю котлету.
На ней вообще арбитраж космический, между биржами разрывы достигали 2-3%
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:49

Это дед даже до 62к не дошёл. Если бы 60к пробил вниз, альтсезон остался бы во влажных мечтах. Там нет денег, одни хотелки.
phantom_systems
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