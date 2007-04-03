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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:48
С Хамахой давно всё понятно, глянь его прогноз и сделай наоборот, вероятность профита 90%.
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:59
Чтобы посмотреть его график одень ачёчки - т е полный весь график(не только на бинансе) и увидишь фигуры.А тебе ж все фигуры ...
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 10 лис, 2021 23:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:17
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Sushi кто нибудь холдит??Планирует заходить?? Нифига не росла с остальным,планируются неплохие точки входа.Не стреляла еще толком во втором заходе..
Хамаха реально красавелло...Как не выползит,вечно рынку ж... в течении пары-тройки дней,а сегодня прям рекорд и снова,все наоборот
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Люблю такие проливы, мало того, что вручную 500 баксов наскальпил на битке, так еще и роботы на разностях между биржами намолотили бабла.
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:39
Сегодня еще один сигнал был. Новая учетка на ветке - а что купить. Типичное поведение новичка, которому кажется что поезд уходит без него. А это может быть не поезд, а лифт на верхних этажах.
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:45
Багато лонгустинів підсмажили сьогодні.... Хто ще на 100 к зібрався летіти?
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:45
Шибу покупал в 6-8 раз дешевле, чем она стоит сейчас для экспериментов, слил соответственно в 10 раз дороже. Знал бы прикуп купил бы на всю котлету.
На ней вообще арбитраж космический, между биржами разрывы достигали 2-3%
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:49
Это дед даже до 62к не дошёл. Если бы 60к пробил вниз, альтсезон остался бы во влажных мечтах. Там нет денег, одни хотелки.
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