EOS почти до 4.5 обвалился, точно монета припадошная
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 00:06
EOS почти до 4.5 обвалился, точно монета припадошная
Додано: Чет 11 лис, 2021 00:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я думаю сегодняшняя распродажа приурочена к 11.11 - в Азии это день холостяка, и все ритейлеры там устраивают огромные распродажи, вот азиаты и начали фиксироваться (полностью или частично), чтоб накупить всяких плюшек.
Додано: Чет 11 лис, 2021 00:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А еще дефолт Evergrande
Додано: Чет 11 лис, 2021 00:26
Мєлочь по карманам тиріть
Ось що значить пустий ринок. Можна намалювати від 0 до мульйона... Амплітуда коливань сумачеча. Маніпулька ганяється за грошима хомок куди тільки дотягнеться, не соромлячись, навіть не імітуючи торги. Тупо краде гроші як шортунів, так і лонгустинів. Без хеджа грати в йопане казіно - самогубство. Зайшов в дєда по 63700. Шорт залишився на 67. В дєдє і кефірі багато бабла закачано. Буде відскок.
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