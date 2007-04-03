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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2855285628572858

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 64
Да
36%
23
Нет
64%
41
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:06

  osafly написав:
  Zebra написав:Зашортил EOS - налетай, вытесняй.


Этот непредсказуемый хлам лучше вообще не трогать..Сейчас р-раз и биржа типа вышла и козявка полетит на 7 или 8.4-легко может быть.Я вот думаю если на 4.5 еще дадут,войти частью в него трошки с целями что написал

EOS почти до 4.5 обвалился, точно монета припадошная
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думаю сегодняшняя распродажа приурочена к 11.11 - в Азии это день холостяка, и все ритейлеры там устраивают огромные распродажи, вот азиаты и начали фиксироваться (полностью или частично), чтоб накупить всяких плюшек.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А еще дефолт Evergrande
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:26

Мєлочь по карманам тиріть

Ось що значить пустий ринок. Можна намалювати від 0 до мульйона... :) Амплітуда коливань сумачеча. Маніпулька ганяється за грошима хомок куди тільки дотягнеться, не соромлячись, навіть не імітуючи торги. Тупо краде гроші як шортунів, так і лонгустинів. Без хеджа грати в йопане казіно - самогубство. Зайшов в дєда по 63700. Шорт залишився на 67. В дєдє і кефірі багато бабла закачано. Буде відскок.
Козак-характерник
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