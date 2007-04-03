EOS почти до 4.5 обвалился, точно монета припадошная
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 00:06
EOS почти до 4.5 обвалился, точно монета припадошная
Додано: Чет 11 лис, 2021 00:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я думаю сегодняшняя распродажа приурочена к 11.11 - в Азии это день холостяка, и все ритейлеры там устраивают огромные распродажи, вот азиаты и начали фиксироваться (полностью или частично), чтоб накупить всяких плюшек.
Додано: Чет 11 лис, 2021 00:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А еще дефолт Evergrande
Додано: Чет 11 лис, 2021 00:26
Мєлочь по карманам тиріть
Ось що значить пустий ринок. Можна намалювати від 0 до мульйона... Амплітуда коливань сумачеча. Маніпулька ганяється за грошима хомок куди тільки дотягнеться, не соромлячись, навіть не імітуючи торги. Тупо краде гроші як шортунів, так і лонгустинів. Без хеджа грати в йопане казіно - самогубство. Зайшов в дєда по 63700. Шорт залишився на 67. В дєдє і кефірі багато бабла закачано. Буде відскок.
Додано: Чет 11 лис, 2021 10:17
Zebra
Ще ніби не дефолт.
Курс акцій:
Додано: Чет 11 лис, 2021 10:44
акції акціями, але % не платить, починають процедуру банкрутства
Додано: Чет 11 лис, 2021 10:54
на чём зек разбушевался? последнее сливал па 190-200, оставил чуток на 225 и 250 - пока не судьба, но там уже мелочь осталась, пусть висит...
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:37
Якби я володів їхніми акціями, то уважно слідкував би за новинами та їхніми фін. показниками, а оскільки не володію, то простіше слідкувати за курсом акцій, ніж визначати уже банкрут чи ще не банкрут.
В будь-якому випадку до банкрутства близько. Наскільки я володію інформацією, то щоб їм розрахуватися з боргами потрібно продавати нерухомість. Це в свою чергу знизить ціну на нерухомість і відповідно негативно вплине на капітал компанії, адже у них велика доля в цій же нерухомості.
На скільки таким чином компанія може бути самопоїдаюча (зі смаком піраміди) - не вивчав.
Гігантська китайська будівельна компанія, тому спостерігати варто.
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:49
Почему биткоин в конце концов победит доллар?
P.S. Жую попкорн
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