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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2856285728582859>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 64
Да
36%
23
Нет
64%
41
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:06

  osafly написав:
  Zebra написав:Зашортил EOS - налетай, вытесняй.


Этот непредсказуемый хлам лучше вообще не трогать..Сейчас р-раз и биржа типа вышла и козявка полетит на 7 или 8.4-легко может быть.Я вот думаю если на 4.5 еще дадут,войти частью в него трошки с целями что написал

EOS почти до 4.5 обвалился, точно монета припадошная
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думаю сегодняшняя распродажа приурочена к 11.11 - в Азии это день холостяка, и все ритейлеры там устраивают огромные распродажи, вот азиаты и начали фиксироваться (полностью или частично), чтоб накупить всяких плюшек.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А еще дефолт Evergrande
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:26

Мєлочь по карманам тиріть

Ось що значить пустий ринок. Можна намалювати від 0 до мульйона... :) Амплітуда коливань сумачеча. Маніпулька ганяється за грошима хомок куди тільки дотягнеться, не соромлячись, навіть не імітуючи торги. Тупо краде гроші як шортунів, так і лонгустинів. Без хеджа грати в йопане казіно - самогубство. Зайшов в дєда по 63700. Шорт залишився на 67. В дєдє і кефірі багато бабла закачано. Буде відскок.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:17

Zebra
Ще ніби не дефолт.
Курс акцій:
https://ru.investing.com/equities/evergrande
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:44

  Цифра написав:Zebra
Ще ніби не дефолт.
Курс акцій:
https://ru.investing.com/equities/evergrande


акції акціями, але % не платить, починають процедуру банкрутства

https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/10/679627/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:54

на чём зек разбушевался? последнее сливал па 190-200, оставил чуток на 225 и 250 - пока не судьба, но там уже мелочь осталась, пусть висит...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:37

  greenozon написав:акції акціями, але % не платить, починають процедуру банкрутства

https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/10/679627/

Якби я володів їхніми акціями, то уважно слідкував би за новинами та їхніми фін. показниками, а оскільки не володію, то простіше слідкувати за курсом акцій, ніж визначати уже банкрут чи ще не банкрут.
В будь-якому випадку до банкрутства близько. Наскільки я володію інформацією, то щоб їм розрахуватися з боргами потрібно продавати нерухомість. Це в свою чергу знизить ціну на нерухомість і відповідно негативно вплине на капітал компанії, адже у них велика доля в цій же нерухомості.
На скільки таким чином компанія може бути самопоїдаюча (зі смаком піраміди) - не вивчав.
Гігантська китайська будівельна компанія, тому спостерігати варто.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:49

Почему биткоин в конце концов победит доллар?
https://pikabu.ru/story/pochemu_bitkoin ... ar_8594214

P.S. Жую попкорн
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

MINA сделает несколько Х за 2022 год
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