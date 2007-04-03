Додано: Чет 11 лис, 2021 13:13

Ekran написав: MINA сделает несколько Х за 2022 год MINA сделает несколько Х за 2022 год

Там вроде бы смартконтракты (снарки) запустили - это аналог даппсов на эфире. Значит будут стягиваться приложения, которым нужен этот блокчейн. Будет ли этот процесс быстрым? Опять же хез. Может и не надо что б был быстрым. Мина это не хайповый проект, но он точно переживёт криптозиму и думаю в 2024 будет в топ-10.Входить ли по текущим? Не знаю. Думаю ещё 4+ увидим. А может и ниже. Но повторюсь - почти уверен, что он переживёт любую криптозиму. Как и эфир, солянка, может ещё кто из блокчейнов. А закинув на кошелёк АУРО можно получать около 20%, но в отличии от ферм и фармилок - вы не лочите токен и не даёте его хез в какой пул с неторговыми убытками.