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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 13:13
Ekran написав:
MINA сделает несколько Х за 2022 год
Там вроде бы смартконтракты (снарки) запустили - это аналог даппсов на эфире. Значит будут стягиваться приложения, которым нужен этот блокчейн. Будет ли этот процесс быстрым? Опять же хез. Может и не надо что б был быстрым. Мина это не хайповый проект, но он точно переживёт криптозиму и думаю в 2024 будет в топ-10.
Входить ли по текущим? Не знаю. Думаю ещё 4+ увидим. А может и ниже. Но повторюсь - почти уверен, что он переживёт любую криптозиму. Как и эфир, солянка, может ещё кто из блокчейнов. А закинув на кошелёк АУРО можно получать около 20%, но в отличии от ферм и фармилок - вы не лочите токен и не даёте его хез в какой пул с неторговыми убытками.
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lrs7719
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Додано: Чет 11 лис, 2021 13:42
lrs7719 написав: Ekran написав:
MINA сделает несколько Х за 2022 год
Там вроде бы смартконтракты (снарки) запустили - это аналог даппсов на эфире. Значит будут стягиваться приложения, которым нужен этот блокчейн. Будет ли этот процесс быстрым? Опять же хез. Может и не надо что б был быстрым. Мина это не хайповый проект, но он точно переживёт криптозиму и думаю в 2024 будет в топ-10.
Входить ли по текущим? Не знаю. Думаю ещё 4+ увидим. А может и ниже. Но повторюсь - почти уверен, что он переживёт любую криптозиму. Как и эфир, солянка, может ещё кто из блокчейнов. А закинув на кошелёк АУРО можно получать около 20%, но в отличии от ферм и фармилок - вы не лочите токен и не даёте его хез в какой пул с неторговыми убытками.
SOL очень дорогой
думаю ниже 100ки его увидим
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Ekran
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Додано: Чет 11 лис, 2021 13:45
мину на токенсейле брал по 25 центов и чесно признаюсь слил по 2.5 бакса, ровно 10 иксов. и там будут еще огромные анлоки валидаторов, и если они не будут в сговоре, как по солане (которую держат несколько фондов почти все токены и пока не льют...а вот когда польют будет караул), то ушатают мину...
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DmitryK
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:17
DmitryK написав:
мину на токенсейле брал по 25 центов и чесно признаюсь слил по 2.5 бакса, ровно 10 иксов. и там будут еще огромные анлоки валидаторов, и если они не будут в сговоре, как по солане (которую держат несколько фондов почти все токены и пока не льют...а вот когда польют будет караул), то ушатают мину...
Молодец! Именно это единственно верный путь (в плане токенсейла). А вот то что слил - не молодец конечно. Значит не сильно понял, что это за проект. Я ж говорю не за то польют её или не польют, а за то переживёт ли она депрессию на рынке. Думаю переживёт. Если будет вариант купить в коридоре между 1-2 долларами обязательно куплю.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:19
Ekran написав:
SOL очень дорогой
думаю ниже 100ки его увидим
Не сомневаюсь. Лично мне вообще не зашёл не их кошелёк ни их проекты. Ощущение очень сырого и не сильно качественного продукта.
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lrs7719
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