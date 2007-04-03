Ekran написав:MINA сделает несколько Х за 2022 год
Там вроде бы смартконтракты (снарки) запустили - это аналог даппсов на эфире. Значит будут стягиваться приложения, которым нужен этот блокчейн. Будет ли этот процесс быстрым? Опять же хез. Может и не надо что б был быстрым. Мина это не хайповый проект, но он точно переживёт криптозиму и думаю в 2024 будет в топ-10. Входить ли по текущим? Не знаю. Думаю ещё 4+ увидим. А может и ниже. Но повторюсь - почти уверен, что он переживёт любую криптозиму. Как и эфир, солянка, может ещё кто из блокчейнов. А закинув на кошелёк АУРО можно получать около 20%, но в отличии от ферм и фармилок - вы не лочите токен и не даёте его хез в какой пул с неторговыми убытками.
Ekran написав:MINA сделает несколько Х за 2022 год
Там вроде бы смартконтракты (снарки) запустили - это аналог даппсов на эфире. Значит будут стягиваться приложения, которым нужен этот блокчейн. Будет ли этот процесс быстрым? Опять же хез. Может и не надо что б был быстрым. Мина это не хайповый проект, но он точно переживёт криптозиму и думаю в 2024 будет в топ-10. Входить ли по текущим? Не знаю. Думаю ещё 4+ увидим. А может и ниже. Но повторюсь - почти уверен, что он переживёт любую криптозиму. Как и эфир, солянка, может ещё кто из блокчейнов. А закинув на кошелёк АУРО можно получать около 20%, но в отличии от ферм и фармилок - вы не лочите токен и не даёте его хез в какой пул с неторговыми убытками.
мину на токенсейле брал по 25 центов и чесно признаюсь слил по 2.5 бакса, ровно 10 иксов. и там будут еще огромные анлоки валидаторов, и если они не будут в сговоре, как по солане (которую держат несколько фондов почти все токены и пока не льют...а вот когда польют будет караул), то ушатают мину...
DmitryK написав:мину на токенсейле брал по 25 центов и чесно признаюсь слил по 2.5 бакса, ровно 10 иксов. и там будут еще огромные анлоки валидаторов, и если они не будут в сговоре, как по солане (которую держат несколько фондов почти все токены и пока не льют...а вот когда польют будет караул), то ушатают мину...
Молодец! Именно это единственно верный путь (в плане токенсейла). А вот то что слил - не молодец конечно. Значит не сильно понял, что это за проект. Я ж говорю не за то польют её или не польют, а за то переживёт ли она депрессию на рынке. Думаю переживёт. Если будет вариант купить в коридоре между 1-2 долларами обязательно куплю.
DmitryK написав:мину на токенсейле брал по 25 центов и чесно признаюсь слил по 2.5 бакса, ровно 10 иксов. и там будут еще огромные анлоки валидаторов, и если они не будут в сговоре, как по солане (которую держат несколько фондов почти все токены и пока не льют...а вот когда польют будет караул), то ушатают мину...
где вы брали или берете инфу какие проекты выходят? как их анализируете? как принимаете решение?
lrs7719 написав:Молодец! Именно это единственно верный путь (в плане токенсейла). А вот то что слил - не молодец конечно. Значит не сильно понял, что это за проект. Я ж говорю не за то польют её или не польют, а за то переживёт ли она депрессию на рынке. Думаю переживёт. Если будет вариант купить в коридоре между 1-2 долларами обязательно куплю.
там был токенсейл очень хайповый, мину раскрутили еще задолго до него, в итоге очереди были дикие, я таких ранше не видел. я смог купить только с одного экаунта из семи (на родичей делал т.к там нужна верификация)
Ekran написав:MINA сделает несколько Х за 2022 год
Входить ли по текущим? Не знаю. Думаю ещё 4+ увидим. А может и ниже. Но повторюсь - почти уверен, что он переживёт любую криптозиму. Как и эфир, солянка, может ещё кто из блокчейнов. А закинув на кошелёк АУРО можно получать около 20%, но в отличии от ферм и фармилок - вы не лочите токен и не даёте его хез в какой пул с неторговыми убытками.
Хорошая монета,перспективная.Сам жду ниже 4 баксов чтоб войти,а ниже 3 баксов,уже бы набирал позицию в долгосрочный холд. Что касаемо кошелька непонятного,все гораздо проще,на бирже Okex,стейкинг по ней 18-22%,на 30-60-90дней.При криптозиме,запросто можно покупать и закидывать там же. Оставлял уже ссылку реферальную,если кто не видел,заходите регистрируйтесь,15$ Вам бонус при пополнении счета или покупке крипты и мне плюс,больше дублировать не буду https://www.okex.com/join/2478094
Монета реально с большим будующим...Ее иксы еще впереди.