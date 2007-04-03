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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2857285828592860

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 65
Да
37%
24
Нет
63%
41
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:53

  DmitryK написав:да вот этого я и боюсь, что цена просто рухнет т.к народ будет свои иксы фиксировать, ну посмотрим.
по ТА каюсь, вообще его не смотрю)) мне кажется чтоб по ТА в плюс торговать, нужно годы учится и то гарантий нет. такое мнение со стороны.


Из моего источника
Состояние рынка стейкинга

Объем заблокированных активов превышает $326 млрд

Лидирующие провайдеры — SOL ($62 млрд), ADA ($49.8 млрд), ETH ($29.7 млрд)

Выделяется результат Mina Protocol, у которых 99.1% всей эмиссии находится в стейкинге.

Торговля по ТА не зависит от стажа и многого другого.Признаюсь, что везение очень важно в торговле, как ни странно.Результат зависит от стратегии и везения.Усилия тоже конечно важны, но это всё относительно.Ну вот смотри - я здесь шилил 4 монеты - TWT,KP3R,CTSI,FOR.Кортези пошла...с чем держателей и поздравляю.Ждём фор.Он был гораздо дороже. потом у них что то произошло и рухнул.Теперь поднимается, уже хорошо взлетел, но и скорректировался прилично.Там фигуры красивые.Но будет зависеть от рынка в целом и от битка.Гарантий нет.Но ведь я без хрустального шара. а как три первых монеты назвал 8)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:21

  DmitryK написав:да вот этого я и боюсь, что цена просто рухнет т.к народ будет свои иксы фиксировать, ну посмотрим.
по ТА каюсь, вообще его не смотрю)) мне кажется чтоб по ТА в плюс торговать, нужно годы учится и то гарантий нет. такое мнение со стороны.

На демосчетах форекс процент успешных торгов гораздо выше, чем на своих деньгах.
Важно вывести из крипты то что завели, и еще 1-2х сверху как компенсация за потраченное время. Тогда значительно проще торговать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 04:47

  Zebra написав:Тогда значительно проще торговать.

Грати в трейдуна в йопанеказіно, а не торгувати. :) Робіть ставки, пані та панове! Маніпулька отчпокає всіх. :|
Козак-характерник
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