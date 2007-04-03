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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:41
twt на низком старте на взлет
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Ekran
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:55
Кучинелли написав: DmitryK написав:
да вот этого я и боюсь, что цена просто рухнет т.к народ будет свои иксы фиксировать, ну посмотрим.
по ТА каюсь, вообще его не смотрю)) мне кажется чтоб по ТА в плюс торговать, нужно годы учится и то гарантий нет. такое мнение со стороны.
Из моего источника
Состояние рынка стейкинга
Объем заблокированных активов превышает $326 млрд
Лидирующие провайдеры — SOL ($62 млрд), ADA ($49.8 млрд), ETH ($29.7 млрд)
Выделяется результат Mina Protocol, у которых 99.1% всей эмиссии находится в стейкинге.
Торговля по ТА не зависит от стажа и многого другого.Признаюсь, что везение очень важно в торговле, как ни странно.Результат зависит от стратегии и везения.Усилия тоже конечно важны, но это всё относительно.Ну вот смотри - я здесь шилил 4 монеты - TWT,KP3R,CTSI,FOR.Кортези пошла...с чем держателей и поздравляю.Ждём фор.Он был гораздо дороже. потом у них что то произошло и рухнул.Теперь поднимается, уже хорошо взлетел, но и скорректировался прилично.Там фигуры красивые.Но будет зависеть от рынка в целом и от битка.Гарантий нет.Но ведь я без хрустального шара. а как три первых монеты назвал
FOR вообще труп
очень сомнительная монета
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Ekran
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:21
osafly
Зарегистрировался по вашей ссылке, чтобы не на одном бинансе держать активы.
Ранее пользовался куной, затем печально известным yobit, который нагрел меня на заниженном курсе XVG, с битфайнекс как-то не сложилось
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elron
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:21
надвигается криптозима...
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Ekran
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:29
Ekran написав:
надвигается криптозима...
Чпокать, чпокать, і ще раз чпокать!
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Козак-характерник
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