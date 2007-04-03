DmitryK написав:да вот этого я и боюсь, что цена просто рухнет т.к народ будет свои иксы фиксировать, ну посмотрим. по ТА каюсь, вообще его не смотрю)) мне кажется чтоб по ТА в плюс торговать, нужно годы учится и то гарантий нет. такое мнение со стороны.
Из моего источника Состояние рынка стейкинга
Объем заблокированных активов превышает $326 млрд
Лидирующие провайдеры — SOL ($62 млрд), ADA ($49.8 млрд), ETH ($29.7 млрд)
Выделяется результат Mina Protocol, у которых 99.1% всей эмиссии находится в стейкинге.
Торговля по ТА не зависит от стажа и многого другого.Признаюсь, что везение очень важно в торговле, как ни странно.Результат зависит от стратегии и везения.Усилия тоже конечно важны, но это всё относительно.Ну вот смотри - я здесь шилил 4 монеты - TWT,KP3R,CTSI,FOR.Кортези пошла...с чем держателей и поздравляю.Ждём фор.Он был гораздо дороже. потом у них что то произошло и рухнул.Теперь поднимается, уже хорошо взлетел, но и скорректировался прилично.Там фигуры красивые.Но будет зависеть от рынка в целом и от битка.Гарантий нет.Но ведь я без хрустального шара. а как три первых монеты назвал
Зарегистрировался по вашей ссылке, чтобы не на одном бинансе держать активы. Ранее пользовался куной, затем печально известным yobit, который нагрел меня на заниженном курсе XVG, с битфайнекс как-то не сложилось
Проникновению крипты еще расти и расти, судя по графику. А биткоинов всего 15-16 млн на 8 млрд человек... Еще и если учесть, что ранние холдеры очень неохотно расстаются со своими монетами, то можно предположить, что на каждый следующий миллиард пользователей придется не более миллиона биткоинов. Это всего по 0,001 монет. Пусть средний размер этих накоплений будет составлять 1000 долларов (хотя по факту скорее сильно больше, потому что покупают и миллионеры, и институционалы) - это возносит стоимость одной монеты до 1М долларов.
Да, параллельно с биткоином развивается множество других проектов, в т.ч. более интересных с технической точки зрения. Но их развитие не мешает развитию биткоина - очень немного альтов переиграли деда по ценовой динамике за последние 3-5 лет
Проникновению крипты еще расти и расти, судя по графику. А биткоинов всего 15-16 млн на 8 млрд человек... Еще и если учесть, что ранние холдеры очень неохотно расстаются со своими монетами, то можно предположить, что на каждый следующий миллиард пользователей придется не более миллиона биткоинов. Это всего по 0,001 монет. Пусть средний размер этих накоплений будет составлять 1000 долларов (хотя по факту скорее сильно больше, потому что покупают и миллионеры, и институоналы) - это возносит стоимость одной монеты до 1М долларов.
Да, параллельно с биткоином развивается множество других проектов, в т.ч. более интересных с технической точки зрения. Но их развитие не мешает развитию биткоина - очень немного альтов переиграли деда по ценовой динамике за последние 3-5 лет
согласен, ближайшие 10 лет крипта получит новый ранее не виданный виток развития