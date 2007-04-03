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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2858285928602861>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 65
Да
37%
24
Нет
63%
41
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

twt на низком старте на взлет
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:55

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:да вот этого я и боюсь, что цена просто рухнет т.к народ будет свои иксы фиксировать, ну посмотрим.
по ТА каюсь, вообще его не смотрю)) мне кажется чтоб по ТА в плюс торговать, нужно годы учится и то гарантий нет. такое мнение со стороны.


Из моего источника
Состояние рынка стейкинга

Объем заблокированных активов превышает $326 млрд

Лидирующие провайдеры — SOL ($62 млрд), ADA ($49.8 млрд), ETH ($29.7 млрд)

Выделяется результат Mina Protocol, у которых 99.1% всей эмиссии находится в стейкинге.

Торговля по ТА не зависит от стажа и многого другого.Признаюсь, что везение очень важно в торговле, как ни странно.Результат зависит от стратегии и везения.Усилия тоже конечно важны, но это всё относительно.Ну вот смотри - я здесь шилил 4 монеты - TWT,KP3R,CTSI,FOR.Кортези пошла...с чем держателей и поздравляю.Ждём фор.Он был гораздо дороже. потом у них что то произошло и рухнул.Теперь поднимается, уже хорошо взлетел, но и скорректировался прилично.Там фигуры красивые.Но будет зависеть от рынка в целом и от битка.Гарантий нет.Но ведь я без хрустального шара. а как три первых монеты назвал 8)

FOR вообще труп
очень сомнительная монета
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:21

osafly

Зарегистрировался по вашей ссылке, чтобы не на одном бинансе держать активы.
Ранее пользовался куной, затем печально известным yobit, который нагрел меня на заниженном курсе XVG, с битфайнекс как-то не сложилось
elron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

надвигается криптозима...
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:29

Криптозима

  Ekran написав:надвигается криптозима...

Чпокать, чпокать, і ще раз чпокать! 8)

КХ. ©
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:57

О долгосрочных перспективах

Зображення

Проникновению крипты еще расти и расти, судя по графику. А биткоинов всего 15-16 млн на 8 млрд человек... Еще и если учесть, что ранние холдеры очень неохотно расстаются со своими монетами, то можно предположить, что на каждый следующий миллиард пользователей придется не более миллиона биткоинов. Это всего по 0,001 монет. Пусть средний размер этих накоплений будет составлять 1000 долларов (хотя по факту скорее сильно больше, потому что покупают и миллионеры, и институционалы) - это возносит стоимость одной монеты до 1М долларов.

Да, параллельно с биткоином развивается множество других проектов, в т.ч. более интересных с технической точки зрения. Но их развитие не мешает развитию биткоина - очень немного альтов переиграли деда по ценовой динамике за последние 3-5 лет
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:09

  zРадио написав:Зображення

Проникновению крипты еще расти и расти, судя по графику. А биткоинов всего 15-16 млн на 8 млрд человек... Еще и если учесть, что ранние холдеры очень неохотно расстаются со своими монетами, то можно предположить, что на каждый следующий миллиард пользователей придется не более миллиона биткоинов. Это всего по 0,001 монет. Пусть средний размер этих накоплений будет составлять 1000 долларов (хотя по факту скорее сильно больше, потому что покупают и миллионеры, и институоналы) - это возносит стоимость одной монеты до 1М долларов.

Да, параллельно с биткоином развивается множество других проектов, в т.ч. более интересных с технической точки зрения. Но их развитие не мешает развитию биткоина - очень немного альтов переиграли деда по ценовой динамике за последние 3-5 лет

согласен, ближайшие 10 лет крипта получит новый ранее не виданный виток развития
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:А биткоинов всего 15-16 млн на 8 млрд человек... Еще и если учесть


Если ещё учесть, что примерно половина населения Земли не имеет доступа к интернету, не умеет пользоваться разного рода приложениями, не имеет стабильного энерго снабжения и т.д.

На сегодня - крипта, это удел спекулянтов, хакеров, преступных организаций и фриков, ни больше ни меньше.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

через 10 лет людей будет порядка 11 млрд
какие спекулянты? какие преступные организации?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:21

Чукча2

До конца этого десятилетия мировое проникновение интернета (причем мобильного, а не фиксированного) достигнет 80%. А криптовалют - до 30%, вероятно. Т.е. бутылочным горлышком интернет не является

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zРадио
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