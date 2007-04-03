Послушайте, уважаемый, сколько людей будет на Земле через 10 лет - не знает ни кто.
Может 11 ярдов, может 1 ярд, а может и 100 000.
Войны, эпидемии, мощные природные катаклизмы и т.д.
Тут не знаешь, что завтра будет, а люди на 10 лет заглядывают.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:21
Для начала следует определиться для чего 30% населения нужен будет биткоин и другая крипта? Не могут 30% населения заседать в казино, а реального применения в масштабах дальше биткоин-банкоматов за 13 лет дело не пошло. В то же время за 13 лет интернет совершает просто гигантские технологические скачки и приносит реальную пользу.
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