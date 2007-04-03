Послушайте, уважаемый, сколько людей будет на Земле через 10 лет - не знает ни кто.
Может 11 ярдов, может 1 ярд, а может и 100 000.
Войны, эпидемии, мощные природные катаклизмы и т.д.
Тут не знаешь, что завтра будет, а люди на 10 лет заглядывают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:21
Для начала следует определиться для чего 30% населения нужен будет биткоин и другая крипта? Не могут 30% населения заседать в казино, а реального применения в масштабах дальше биткоин-банкоматов за 13 лет дело не пошло. В то же время за 13 лет интернет совершает просто гигантские технологические скачки и приносит реальную пользу.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Протестировал 20 недельную и отскочил..Не мешало бы сходить на коррекцию по типу как было с 47 на 40..Трется об эту поддержку уже сколько раз-туда-сюда,и раз не ростем и не уходим вверх до сих пор,значит..Думаю все равно ее краткосрочно и ложно пробьем % на 10-15 вниз. Я уже соскучился за пятницей-сливатнецей.Уже забыл когда и было.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:09
Поюзайте-Вам понравится.От Банана-мало чем отличается.А для стейкинга стейблов и займов-лучше наверное и нет.Все просто и удобно.Для меня лично- это важно..К FTX например, так и не смог привыкнуть,не комфортно там..Замороченная какая то биржа..Битфайнекс-тоже ничего.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:09
Пока низ это гэп на сме 61 с копейками.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:12
Я на всех этих биржах и ещё на пару не означенных.И с бананом ни одна не идёт в сравнении, как бы кто не хвалил.на банане я с первого дня даже на рус яз не переключался.Нек меню вообще не хожу. а там где работаю, всё очень удобно и понятно.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:26
Я писал. что мне нравится график.Да, фигуры могут не отработать, этого никто не гарантирует.Зависит в целом от рынка и от битка.Но там цели минимум Х2-Х3.не говоря уже о большем при такой низкой капитализации.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:43
Предсказание от журнала "The economist" на 2022
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:53
..символ криптовалюты эфириум (ETH) со стороны США и символ звезды (уж очень похоже на криптовалюту XLM, Stellar Lumens) со стороны Китая, которая засияет очень ярко..
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