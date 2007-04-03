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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:49
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 10,000 #BTC (640,485,928 USD) transferred from #Bitfinex to unknown wallet
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greenozon
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