Зарегистрировался по вашей ссылке, чтобы не на одном бинансе держать активы. Ранее пользовался куной, затем печально известным yobit, который нагрел меня на заниженном курсе XVG, с битфайнекс как-то не сложилось
Поюзайте-Вам понравится.От Банана-мало чем отличается.А для стейкинга стейблов и займов-лучше наверное и нет.Все просто и удобно.Для меня лично- это важно..К FTX например, так и не смог привыкнуть,не комфортно там..Замороченная какая то биржа..Битфайнекс-тоже ничего.
а в чем собственно с FTX проблема? Там же одни из самых высоких процентов в лендинге usd (и не только, тот же BNB регулярно по 40% показывает) как раз за счет их алгоритма, а то что каждый час меняется ставка - ну это плюс скорее, т.к. деньги не лочатся на большие сроки и можно считай сразу забрать. У меня почти 9% годовых выходит средняя ставка за последние 2 месяца в стейблах (правда там тезер отдельно и остальные стейблы отдельно, за тезер как правило чуть поменьше дают). Почему последние 2 месяца - потому что депнул в начале сентября только, надоело под матрасом деньги держать по традиции кто рекламит - тот рефссылку оставляет тыц на FTX
Востаннє редагувалось thirdeye в Суб 13 лис, 2021 12:53, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:До конца этого десятилетия мировое проникновение интернета (причем мобильного, а не фиксированного) достигнет 80%. А криптовалют - до 30%, вероятно. Т.е. бутылочным горлышком интернет не является
Для начала следует определиться для чего 30% населения нужен будет биткоин и другая крипта? Не могут 30% населения заседать в казино, а реального применения в масштабах дальше биткоин-банкоматов за 13 лет дело не пошло. В то же время за 13 лет интернет совершает просто гигантские технологические скачки и приносит реальную пользу.
А что другое покупать в качестве ликвидных накоплений? Ты же сам говорил о синхронном обесценивании фиатных валют. С обесцениванием я, кстати, согласен - не согласен с синхронным. Все равно слабые валюты будут терять покупательную способность быстрее СКВ.
Что касается сфер применения - эффект снежного кома. В ближайшие годы количество денег и транзакций в крипте перейдет в качественную форму, и система классических банков окажется для пользователей вообще не нужна. Биржи аля Бинанс станут аналогами Виза, и все необходимые тебе мерчанты будут подключены к системе криптоплатежей
zРадио написав:Что касается сфер применения - эффект снежного кома. В ближайшие годы количество денег и транзакций в крипте перейдет в качественную форму, и система классических банков окажется для пользователей вообще не нужна. Биржи аля Бинанс станут аналогами Виза, и все необходимые тебе мерчанты будут подключены в системе криптоплатежей
Бу-га-га!!! Всю цю крипту можуть заборонити вмить. Так яйки прищимлять, що увесь шлак в унітаз піде. Поки вона абсорбує гроші. А потім прокинеться ЛОХ одного дня, з повною кишенею фантиків, якими навіть сортир не можна обклеїти. Буде на віртуальні циферькі на моніторі наддрочувати... Хайп вже пройшов. Ця бульбашка ЛОХу вже не цікава. Лохи вже пострижені на цьому виді шахрайства. І приток ЛОХів зменшився до критичих мінімумів, що спостерігаємо на графіках. Пустий ринок провокує маніпуля тирть останню мєлочь, роблячи хаотичні рухи по 50-60%. Вся ліквідність вже у маніпуля, який пожирає ставки хомок, хоч шортуна, хоч лонгустина. Просто крутить обєми на пустому ринку, намагаючись створити ефект торгів, як мясорубка перемолюючи на мясо хомок. Пожирає будь яку більш менш ліквідну позицію. Чекаємо на інші лохотрони.
Люди, поки не пізно. Зливайте увесь цей шлак! Тікайте поки ще можна!