Додано: Суб 13 лис, 2021 12:48

osafly написав: elron написав: osafly



Зарегистрировался по вашей ссылке, чтобы не на одном бинансе держать активы.

Ранее пользовался куной, затем печально известным yobit, который нагрел меня на заниженном курсе XVG, с битфайнекс как-то не сложилось Зарегистрировался по вашей ссылке, чтобы не на одном бинансе держать активы.Ранее пользовался куной, затем печально известным yobit, который нагрел меня на заниженном курсе XVG, с битфайнекс как-то не сложилось



Поюзайте-Вам понравится.От Банана-мало чем отличается.А для стейкинга стейблов и займов-лучше наверное и нет.Все просто и удобно.Для меня лично- это важно..К FTX например, так и не смог привыкнуть,не комфортно там..Замороченная какая то биржа..Битфайнекс-тоже ничего. Поюзайте-Вам понравится.От Банана-мало чем отличается.А для стейкинга стейблов и займов-лучше наверное и нет.Все просто и удобно.Для меня лично- это важно..К FTX например, так и не смог привыкнуть,не комфортно там..Замороченная какая то биржа..Битфайнекс-тоже ничего.

а в чем собственно с FTX проблема? Там же одни из самых высоких процентов в лендинге usd (и не только, тот же BNB регулярно по 40% показывает) как раз за счет их алгоритма, а то что каждый час меняется ставка - ну это плюс скорее, т.к. деньги не лочатся на большие сроки и можно считай сразу забрать. У меня почти 9% годовых выходит средняя ставка за последние 2 месяца в стейблах (правда там тезер отдельно и остальные стейблы отдельно, за тезер как правило чуть поменьше дают). Почему последние 2 месяца - потому что депнул в начале сентября только, надоело под матрасом деньги держатьпо традиции кто рекламит - тот рефссылку оставляет