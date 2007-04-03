zРадио написав:Что касается сфер применения - эффект снежного кома. В ближайшие годы количество денег и транзакций в крипте перейдет в качественную форму, и система классических банков окажется для пользователей вообще не нужна. Биржи аля Бинанс станут аналогами Виза, и все необходимые тебе мерчанты будут подключены к системе криптоплатежей
Бинанс - это скамище еще то. Какай еще аналог Виза???
Красиво кинули юзеров на деньги, хотя накосячили сами. Насколько надо быть тугим в крипте, чтобы держать годами в мемпуле свои зависшие транзы. Понятно, что кошель у догов кривой и девелоперы далеко не топовые, но своей головой думать нужно.
zРадио написав:Что касается сфер применения - эффект снежного кома. В ближайшие годы количество денег и транзакций в крипте перейдет в качественную форму, и система классических банков окажется для пользователей вообще не нужна. Биржи аля Бинанс станут аналогами Виза, и все необходимые тебе мерчанты будут подключены к системе криптоплатежей
Бинанс - это скамище еще то. Какай еще аналог Виза???
Красиво кинули юзеров на деньги, хотя накосячили сами. Насколько надо быть тугим в крипте, чтобы держать годами в мемпуле свои зависшие транзы. Понятно, что кошель у догов кривой и девелоперы далеко не топовые, но своей головой думать нужно.
Философия Бинанса по отношению к хомячкам очевидна. Рано или поздно станут Mt.Gox-2. Бегите пока не поздно.
Вспомните биржу Лайвкоин и ее проблемы с Монеро - она свои просчеты повесила на хомячков обвинив разработчиков Монеро в каких то своих проблемах. Что случилось с биржой всем известно.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 13 лис, 2021 18:39, всього редагувалось 1 раз.