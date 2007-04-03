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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2860286128622863

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 65
Да
37%
24
Нет
63%
41
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:26

  Zebra написав:
  zРадио написав:Что касается сфер применения - эффект снежного кома. В ближайшие годы количество денег и транзакций в крипте перейдет в качественную форму, и система классических банков окажется для пользователей вообще не нужна. Биржи аля Бинанс станут аналогами Виза, и все необходимые тебе мерчанты будут подключены к системе криптоплатежей

Бинанс - это скамище еще то. Какай еще аналог Виза???

https://forklog.com/binance-zablokirova ... -dogecoin/

Красиво кинули юзеров на деньги, хотя накосячили сами. Насколько надо быть тугим в крипте, чтобы держать годами в мемпуле свои зависшие транзы. Понятно, что кошель у догов кривой и девелоперы далеко не топовые, но своей головой думать нужно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:35

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  zРадио написав:Что касается сфер применения - эффект снежного кома. В ближайшие годы количество денег и транзакций в крипте перейдет в качественную форму, и система классических банков окажется для пользователей вообще не нужна. Биржи аля Бинанс станут аналогами Виза, и все необходимые тебе мерчанты будут подключены к системе криптоплатежей

Бинанс - это скамище еще то. Какай еще аналог Виза???

https://forklog.com/binance-zablokirova ... -dogecoin/

Красиво кинули юзеров на деньги, хотя накосячили сами. Насколько надо быть тугим в крипте, чтобы держать годами в мемпуле свои зависшие транзы. Понятно, что кошель у догов кривой и девелоперы далеко не топовые, но своей головой думать нужно.

Философия Бинанса по отношению к хомячкам очевидна. Рано или поздно станут Mt.Gox-2.
Бегите пока не поздно.

Вспомните биржу Лайвкоин и ее проблемы с Монеро - она свои просчеты повесила на хомячков обвинив разработчиков Монеро в каких то своих проблемах. Что случилось с биржой всем известно.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 13 лис, 2021 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:38

  osafly написав:К FTX например, так и не смог привыкнуть,не комфортно там..Замороченная какая то биржа..


Для этого есть торговый терминал Capico. Binance, FTX и Huobi подключаются бесплатно, если регистрировать аккаунты по их реферальным ссылкам.

https://capico.app/?z=aleexxxx
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