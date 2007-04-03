Додано: Суб 13 лис, 2021 19:01

thirdeye написав: а в чем собственно с FTX проблема? а в чем собственно с FTX проблема?

В простоте...Всякой фигни навыдумывали.К примеру взять печально-известную уже всем здесь монету EOS и с другими точно так же.Если я ищу ее на Банане,Okex и др...то это будет EOS\USDT, EOS\USDC и тд... Здесь же EOS-PERP,EOS-1231, EOSBEAR\USDT,EOSBULL\USDT, EOSHALF\USD и тд...Новичок заходит...Че за хня??? Хер его знает..Уже сразу становится человеку не по себеВсе должно быть просто и понятно,как Божий день,без всяких дополнительных и ненужных иероглифов..Что за шифр,какую пару выбрать правильную..Что за перп,что за 1231... Нах.. такую биржу-развернулись и ушли на Банан..Вот что не так с ним.Биржа должна с первого взгляда привлекать,а не напрягать..Ну и толку что влили в нее бабла немеренно,подняли капу торгов типа до 3 места по юзанью,но мне она не зашла,счет есть,но торговать я там вряд ли буду и хранить тоже..Зачем?? Нет там чего то эдакого-выдающегося.Okex же славен своей P2P площадкой займов и нормальным стейкингом,если бы на банане было такое,это был бы еще больший плюс для него.