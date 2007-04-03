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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2860286128622863

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 65
Да
37%
24
Нет
63%
41
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:26

  Zebra написав:
  zРадио написав:Что касается сфер применения - эффект снежного кома. В ближайшие годы количество денег и транзакций в крипте перейдет в качественную форму, и система классических банков окажется для пользователей вообще не нужна. Биржи аля Бинанс станут аналогами Виза, и все необходимые тебе мерчанты будут подключены к системе криптоплатежей

Бинанс - это скамище еще то. Какай еще аналог Виза???

https://forklog.com/binance-zablokirova ... -dogecoin/

Красиво кинули юзеров на деньги, хотя накосячили сами. Насколько надо быть тугим в крипте, чтобы держать годами в мемпуле свои зависшие транзы. Понятно, что кошель у догов кривой и девелоперы далеко не топовые, но своей головой думать нужно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:35

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  zРадио написав:Что касается сфер применения - эффект снежного кома. В ближайшие годы количество денег и транзакций в крипте перейдет в качественную форму, и система классических банков окажется для пользователей вообще не нужна. Биржи аля Бинанс станут аналогами Виза, и все необходимые тебе мерчанты будут подключены к системе криптоплатежей

Бинанс - это скамище еще то. Какай еще аналог Виза???

https://forklog.com/binance-zablokirova ... -dogecoin/

Красиво кинули юзеров на деньги, хотя накосячили сами. Насколько надо быть тугим в крипте, чтобы держать годами в мемпуле свои зависшие транзы. Понятно, что кошель у догов кривой и девелоперы далеко не топовые, но своей головой думать нужно.

Философия Бинанса по отношению к хомячкам очевидна. Рано или поздно станут Mt.Gox-2.
Бегите пока не поздно.

Вспомните биржу Лайвкоин и ее проблемы с Монеро - она свои просчеты повесила на хомячков обвинив разработчиков Монеро в каких то своих проблемах. Что случилось с биржой всем известно.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 13 лис, 2021 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:38

  osafly написав:К FTX например, так и не смог привыкнуть,не комфортно там..Замороченная какая то биржа..


Для этого есть торговый терминал Capico. Binance, FTX и Huobi подключаются бесплатно, если регистрировать аккаунты по их реферальным ссылкам.

https://capico.app/?z=aleexxxx
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:01

  thirdeye написав:а в чем собственно с FTX проблема?


В простоте...Всякой фигни навыдумывали.К примеру взять печально-известную уже всем здесь монету EOS и с другими точно так же.Если я ищу ее на Банане,Okex и др...то это будет EOS\USDT, EOS\USDC и тд... Здесь же EOS-PERP,EOS-1231, EOSBEAR\USDT,EOSBULL\USDT, EOSHALF\USD и тд...Новичок заходит...Че за хня??? Хер его знает..Уже сразу становится человеку не по себе :lol: Все должно быть просто и понятно,как Божий день,без всяких дополнительных и ненужных иероглифов..Что за шифр,какую пару выбрать правильную..Что за перп,что за 1231... Нах.. такую биржу-развернулись и ушли на Банан..Вот что не так с ним.Биржа должна с первого взгляда привлекать,а не напрягать..Ну и толку что влили в нее бабла немеренно,подняли капу торгов типа до 3 места по юзанью,но мне она не зашла,счет есть,но торговать я там вряд ли буду и хранить тоже..Зачем?? Нет там чего то эдакого-выдающегося.Okex же славен своей P2P площадкой займов и нормальным стейкингом,если бы на банане было такое,это был бы еще больший плюс для него.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:49

  Zebra написав:Бинанс - это скамище еще то. Какай еще аналог Виза???
https://forklog.com/binance-zablokirova ... -dogecoin/


Осуждаю, конечно, но ты скажи, какой банк косяки собственного биллинга не взыщет с пользователя? Да не то, что счета замораживают, а обвиняют в мошенничестве, если, вдруг, кому задвоится дебетная транзакция!

  Zebra написав:Не будет никакого вытеснения банковской системы


Оно как бы уже идет, и отрицать это бессмысленно. Посмотри на капитализацию финтеха против классических банков. Посмотри, кто нанимает, а кто сокращает людей...

  Zebra написав:потому что банковская система и финансирует весь этот new-форекс, получая проценты как за ввод-вывод, так и за предоставления займов под маржиналку и фьючерсы


Например? Покажи, где именно в крипте деньги банковских староверов? Я вижу только Coinbase, который вышел на IPO. Только тем самым он отобрал деньги у классических финансов, а не отдал. Отобрал безвозвратно. Если даже те и уйдут из Coinbase, то не назад в акции, или капитал банков, а в next big thing (хотя, по всему, криптоиндустрия только вначале жизненного цикла)

  Zebra написав:Технологию блокчейн можно сравнивать с интернетом, но не продукты на его основе.


А какими продуктами интернета образца 1998-го ты пользуешься сегодня? Электронной почтой разве что :) Блокчейн эволюционирует так же активно
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:57

  zРадио написав:Блокчейн эволюционирует так же активно

бЛОХчейн як технологія і псевдогроші - різні речі.

  phantom_systems написав:Красиво кинули юзеров на деньги, хотя накосячили сами. Насколько надо быть тугим в крипте, чтобы держать годами в мемпуле свои зависшие транзы. Понятно, что кошель у догов кривой и девелоперы далеко не топовые, но своей головой думать нужно.

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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:14

  osafly написав:В простоте...Всякой фигни навыдумывали.К примеру взять печально-известную уже всем здесь монету EOS и с другими точно так же.Если я ищу ее на Банане,Okex и др...то это будет EOS\USDT, EOS\USDC и тд... Здесь же EOS-PERP,EOS-1231, EOSBEAR\USDT,EOSBULL\USDT, EOSHALF\USD и тд...Новичок заходит...Че за хня??? Хер его знает..Уже сразу становится человеку не по себе :lol: Все должно быть просто и понятно,как Божий день,без всяких дополнительных и ненужных иероглифов..Что за шифр,какую пару выбрать правильную..Что за перп,что за 1231... Нах.. такую биржу-развернулись и ушли на Банан..Вот что не так с ним.Биржа должна с первого взгляда привлекать,а не напрягать..Ну и толку что влили в нее бабла немеренно,подняли капу торгов типа до 3 места по юзанью,но мне она не зашла,счет есть,но торговать я там вряд ли буду и хранить тоже..Зачем?? Нет там чего то эдакого-выдающегося.Okex же славен своей P2P площадкой займов и нормальным стейкингом,если бы на банане было такое,это был бы еще больший плюс для него.

Це ф'ючерсна біржа, тому ф'ючерси на першому місці і найкраще розвинутий інструментарій. Якщо треба спот, там є відповідний розділ, все як на Банані. Perp це вічний ф'ючерс, ціна мало відрізняється від споту. Ним можна хеджувати угоди на споті. 1231 це ф'ючерс до кінця року, ціна відрізняється від споту на кілька процентів, і зближується при експірації. Можна купити монет на споті і продати на таку ж кількість ф'ючерса. Після експірації погасити ф'ючерс монетами зі споту, а проценти, на які відрізнялися ціни і будуть прибутком. Такий собі депозит. Можна і на курсі зіграти при різких рухах ціни і бажанні ризикнути.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Давайте вернемся к теме крипты
как вы оцениваете перспективность монеты?
вот например MINA - какой ее потенциал? как оценить? кто может обьяснить?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:21

Благодарю всех, кто ответил на мой предыдущий вопрос о влиянии обновления Taproot на курс битка и альты. Но думаю, что кипиша на этой неделе не избежать. Taproot - это раз, крупнейшая экспирация за последнее время - это два.
Vlad-WFM
 
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